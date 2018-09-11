В коротком платье в цветочек: новый образ Ирины Шейк покорил Сеть

Всемирно известная модель Ирина Шейк, наконец-то, решила изменить своей любви к золотым платьям, и выбрала цветочный принт.

ФОТО: Vida Press

В сером коротком платье в красно-черный цветок от бренда The Kooples Ирина пришла на презентацию новой книги Анны Делло Руссо, состоявшейся в Нью-Йорке. В дополнение к образу модель надела красные бархатные босоножки на платформе и клатч в тон.

Также внимание привлекал макияж звезды, стилисты которой использовали коралловый оттенок, целью которого было подчеркнуть ее загар. Однако явно немного переборщили с количеством.

Напомним, что последнее время яркие кислотные оттенки в одежде предпочитают многие звезды. Например, звезда "Сплетницы" Блейк Лавли и светская львица Ким Кардашьян любят лимонный, модель Белла Хадид – ядовито-желтый. Не отстает от них и юная бизнес-вумен и тусовщица Кайли Дженнер, которая несколько раз подряд надевала одежду яркого оранжевого цвета.