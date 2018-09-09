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  • Таким Нагиева еще не видели: в Сеть попали кадры из фильма «Непрощенный»

Таким Нагиева еще не видели: в Сеть попали кадры из фильма «Непрощенный» СМОТРИ!

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ФОТО: publicitātes

В Сети появились кадры из нового российского фильма с участием Дмитрия Нагиева "Непрощенный". В новом образе экс-ведущего программу "Окна" можно сразу и не узнать.

В основе драмы "Непрощенный" лежат реальные события. Сюжет фильма рассказывает о судьбе Виталия Калоева, потерявшего из-за ошибки диспетчера всю семью в авиакатастрофе и решившего отомстить.

По признанию Нагиева, эта роль стала для него самой серьезной за последние годы.

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