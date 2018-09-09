Таким Нагиева еще не видели: в Сеть попали кадры из фильма «Непрощенный» СМОТРИ!
9 сентября 2018, 14:59
В Сети появились кадры из нового российского фильма с участием Дмитрия Нагиева "Непрощенный". В новом образе экс-ведущего программу "Окна" можно сразу и не узнать.
В основе драмы "Непрощенный" лежат реальные события. Сюжет фильма рассказывает о судьбе Виталия Калоева, потерявшего из-за ошибки диспетчера всю семью в авиакатастрофе и решившего отомстить.
По признанию Нагиева, эта роль стала для него самой серьезной за последние годы.