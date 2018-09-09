Девушка-мечта: Ирина Шейк в блестящем платье Versace вызвала восторг

Последние несколько дней Нью-Йорк стал местом притяжения для всех светских красавиц и модниц: в городе стартовала Неделя моды, в рамках которой дизайнеры представляют весенне-летние коллекции 2019 года. Параллельно с показами проходят и светские вечеринки, на которых можно заметить многих селебрити.