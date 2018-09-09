Девушка-мечта: Ирина Шейк в блестящем платье Versace вызвала восторг
9 сентября 2018, 10:16
Красавица Ирина Шейк оказалась в центре внимания на модном мероприятии.
Последние несколько дней Нью-Йорк стал местом притяжения для всех светских красавиц и модниц: в городе стартовала Неделя моды, в рамках которой дизайнеры представляют весенне-летние коллекции 2019 года. Параллельно с показами проходят и светские вечеринки, на которых можно заметить многих селебрити.
Так, 6 сентября состоялась церемония вручения наград издания The Daily Front Row. Главными звездными гостями стали Джиджи Хадид, Хейли Болдуин и Ирина Шейк. Последняя, кстати, приковала к себе все внимание фотографов. Возлюбленная Брэдли Купера появилась на светском мероприятии в блестящем платье Versace с высоким разрезом, которое подчеркнуло идеальную фигуру знаменитости.