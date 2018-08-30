Впал в кому: подробности последних дней жизни Кобзона

Состояние Кобзона ухудшилось месяц назад. Артист лежал в реанимационном отделении частной клиники в центре Москвы.

Первое время медикам удавалось стабилизировать состояние Иосифа Давыдовича. Однако две недели назад его организм стал резко сдавать. В последние дни его жизнь поддерживали только аппараты – его подключили к искусственной вентиляции легких, сообщил Telegram-канал Mash.

Иосиф Кобзон впал в кому два дня назад. Из комы артист так и не вышел – он скончался утром 30 августа, ему было 80 лет.

Онкологическое заболевание у Иосифа Давыдовича диагностировали в 2005 году. В июне СМИ сообщили о госпитализации артиста, однако сам он это не комментировал. Позже супруга певца Нинель Кобзон подтвердила, что певец действительно чувствовал себя не очень хорошо.