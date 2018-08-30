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Впал в кому: подробности последних дней жизни Кобзона

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MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 26, 2017: A member of the Russian State Duma, singer Joseph Kobzon attends a memorial event at the Dubrovka theatre marking the 15th anniversary of the 2002 Moscow hostage crisis and commemorating its victims. Chechen militants seized the theatre on October 23, 2002 and took hostage about 900 people including the Nord-Ost musical artists and spectators. A three-day siege ended up with Russian special task forces storming the building, 130 hostages and 40 terrorists dead. Dmitry Serebryakov/TASS

ФОТО: Dmitry Serebryakov / Dmitry Serebryakov/TASS

Иосиф Кобзон впал в кому за два дня до смерти. Великий артист умер, не приходя в сознание.

Состояние Кобзона ухудшилось месяц назад. Артист лежал в реанимационном отделении частной клиники в центре Москвы.

Первое время медикам удавалось стабилизировать состояние Иосифа Давыдовича. Однако две недели назад его организм стал резко сдавать. В последние дни его жизнь поддерживали только аппараты – его подключили к искусственной вентиляции легких, сообщил Telegram-канал Mash.

Иосиф Кобзон впал в кому два дня назад. Из комы артист так и не вышел – он скончался утром 30 августа, ему было 80 лет. 

Онкологическое заболевание у Иосифа Давыдовича диагностировали в 2005 году. В июне СМИ сообщили о госпитализации артиста, однако сам он это не комментировал. Позже супруга певца Нинель Кобзон подтвердила, что певец действительно чувствовал себя не очень хорошо.

Иосиф Кобзон занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный артист страны. В его репертуаре – свыше трех тысяч песен. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России, в 2011-м он стал лауреатом премии правительства Российской Федерации, напоминают «Известия».

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