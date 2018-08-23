Упс! Ким Кардашян в розовом латексе засветила свое утягивающее белье ФОТО
23 августа 2018, 16:30
На днях Ким Кардашян пришла на вечеринку в Беверли-Хиллз в розовом латексном платье. Все в образе звезды было идеально, кроме одного: из под короткого наряда Ким проглядывало ее корректирующее белье.
Свой образ 37-летняя звезда дополнила блестящей сумочкой в виде картошки-фри. Однако внимательных пользователей Сети удивил вовсе не выбор одежды супруги Канье Уэста, а другая, не менее значимая деталь ее туалета. Короткое платье Ким было не в силах скрыть светлое утягивающее белье, которое предательски выделялось на фоне смуглой кожи.