Роскошь и фастфуд: Ким Кардашян в образе латексной Барби из Беверли-Хиллз

За неделю знаменитость успела появиться в неоново-зеленом обтягивающем наряде и угольном платье с блеском в Майами, и вот теперь к эффектной палитре добавился и светло-розовый в стиле Барби. Вчера Ким заглянула на вечеринку, посвященную 25-летию винтажного магазина What Goes Around Comes Around в Беверли-Хиллз. Для очередного выхода в свет звезда выбрала интересный образ, в котором сочетались роскошь и поп-культура.