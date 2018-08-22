Роскошь и фастфуд: Ким Кардашян в образе латексной Барби из Беверли-Хиллз

За неделю знаменитость успела появиться в неоново-зеленом обтягивающем наряде и угольном платье с блеском в Майами, и вот теперь к эффектной палитре добавился и светло-розовый в стиле Барби. Вчера Ким заглянула на вечеринку, посвященную 25-летию винтажного магазина What Goes Around Comes Around в Беверли-Хиллз. Для очередного выхода в свет звезда выбрала интересный образ, в котором сочетались роскошь и поп-культура.

Кардашян появилась перед фотокамерами в облегающем платье мини с круглым вырезом от Versace и с сумочкой в виде упаковки картошки фри от Judith Leiber. Бренд известен своими оригинальными фасонами: в ассортименте имеются также сумки в виде верблюда или пирожного. Несмотря на довольно забавный вид, творения Джудит Лейбер, которая скончалась в апреле этого года, относятся к одним из самых дорогих сумок в мире. Все из-за того, что многие из них щедро украшены кристаллами и драгоценными камнями. Клатч, который выбрала Ким, тоже щедро украшен стразами, и стоит порядка 5 600 долларов.