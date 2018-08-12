Гороскоп на неделю: Водолеев ждет карьерный взлет, а Тельцам нужно уделить время семье

ДЕВЫ

Вживайтесь в роль благодетеля, идет "отработки" кармических сценариев, являющихся отражением событий из прошлого, поэтому случайных людей в вашем поле не будет – только те, кому задолжали. Или в свое время обманывали. Чужие и собственные тайны нынче всплывают на поверхность и становятся достоянием общественности. Смиренно все воспринимайте, никого не осуждая, ведь надо сначала вынуть бревно из собственного глаза, осознать допущенные ошибки.

Если чувствуете внутренний дискомфорт из-за мук совести, лучше отстраниться, абстрагироваться. Сейчас именно через физические недуги идет очистка и духовное исцеление. Брачным парам целесообразно вместе путешествовать, отдыхать в отпуске.

ВЕСЫ

Без гармоничного коллектива, верных друзей, духовных союзников вы, как рыба без воды. Планка запросов высокая, впрочем привлечь такое сказочное "богатство" не просто: подобное – притягивает подобное. Итак трудитесь над собой, совершенствуйтесь, тогда в ваши сани сядут те, кто отвечает личному развитию, с кем можно вести продуктивную деятельность и богатеть. Полученными благами делитесь, делайте инвестиции, на профессиональном поприще (бизнесе) удачная полоса. Левые увлечения противопоказаны, тот соблазн от лукавого (на 9 месяцев). Поборете ту низменную страсть -сделете мощный духовный скачок.

Дома куча работы, трудиться на благо семейного благополучия, те проблемы сами не "рассосутся". Проигнорируете -- умножите хлопоты.

СКОРПИОНЫ

Карьерная траектория меняет направление, однако если вы следуете творческому призванию, выбранная профессия соответствует честолюбивым устремлениям, боритесь и лавры победы вас непременно увенчают. Следует ставить перед собой высокую благородную цель и уверенно двигаться к ней. Все удастся на славу ведь перед вашей харизмой устоять невозможно. Магия влияния на людей непостижимая и колоссальная. Сейчас вы сам себе господин, слуга, покровитель. А к семейным неурядицам привыкайте, здесь началась черная полоса (на 9 месяцев).

СТРЕЛЬЦЫ

Смотрите далеко, высоко и слушайте себя. В чем смысл жизни? Вопрос глобальный, ведь вы подошли к той черте, когда нужно "перепрограммировать" свое мировоззрение. Новые идеи – это прекрасно, засевайте ними деловую почву, нынче день год кормит. Обязательно рекламируйте себя, раскрутка имиджа пройдет на ура. Тайный фронт бытия в активной фазе (здесь вы блестящий генерал-тактик) тылы надежно прикрыты, что вселяет уверенность в будущем. Сокровенным делитесь только с доверенными лицами, опирайтесь на подруг, избегайте авантюр. И занимайтесь благотворительностью.

КОЗЕРОГИ

Забудьте о спокойствии и нырните в поток экстремальных ситуаций, где предопределено пройти динамический процесс духовной трансформации и возродиться на новом уровне. Эгоизм – не то, что должно быть на первом месте, вам необходимо создать гармоничный супружеский союз, основанный на родственных идеалах, сексуальной идиллии, дружбе, общих материальных интересах. При решении деловых вопросов, идите навстречу требованиям деловых партнеров, ибо сила на их стороне. Самое время возобновить хорошие отношения с руководством. И даже соблазнить коллегу (мужчинам Козерогам). События недели призывают реставрировать дружеские отношения, эта сфера жизни самая благостная, источник счастья удачи. О личных пристрастиях забудьте, если что-то хочется "семь раз отмерьте, потом отрежьте".

ВОДОЛЕИ

Закладывается база сотрудничества на будущий год. Не пропустите это золотое время, объединяйтесь с опытными деловыми компаньонами, подбирайте квалифицированных специалистов, если правильно определитесь с кем идти дальше в одной трудовой упряжке (на самом деле привлечете партнеров и союзников, которые соответствуют вашему уровню), значит все впоследствии сложится замечательно. Нынче вы в фаворе у сильных мира сего, поэтому карьерный взлет вполне реален. Личное поведение контролируйте, есть риск попасть в сети иллюзий и выкинуть неожиданно что-то "оригинальное". Бойтесь сумасбродных выходок собственного "Я". Это отпугнет людей.

РЫБЫ