Депутат Госдумы предрек банкротство шоу о поиске мужа для «истекающей страстью» Бузовой

Депутат Госдумы Виталий Милонов предрёк банкротство реалити-шоу "Замуж за Бузову" и усомнился, что продюсерам программы удастся найти мужчин, которые захотят претендовать на сердце певицы и телеведущей, пишет Лайф.
— Надеюсь, что это будет не очень качественное шоу, смотреть его никто не будет и телеканал обанкротится с ним. Конечно же, подобную передачу нужно показывать только ночью для лентяев, для свободных художников, которые не работают днём, которые могут ночами смотреть телевизор, а днём отсыпаться. Потому что это шоу для алкоголиков и наркоманов, — заявил Милонов в комментарии агентству городских новостей "Москва".
По мнению парламентария, продюсерам следовало выбрать для участия в реалити-шоу более интересную фигуру, а "не истекающую страстью Бузову, которая пытается найти себе мужика", нарушая нормы приличия.
Также он предположил, что продюсерам не удастся найти "нормальных мужиков", желающих "скакать" вокруг певицы, а те, что примут участие в телешоу, обрекут себя на одиночество
— После этого они вообще ни одной девушки себе не найдут, потому что девчонки будут их обходить стороной, потому что они скакали там вокруг этой девицы, — заключил Милонов.
Напомним, в конце июня в Италии стартовали съёмки шоу "Замуж за Бузову", которое стало женской версией "Холостяка". Только если ранее претендентки боролись за сердце свободной знаменитости, то теперь конкурировать предстоит мужчинам. Премьера шоу намечена на 26 августа.