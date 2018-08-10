Депутат Госдумы предрек банкротство шоу о поиске мужа для «истекающей страстью» Бузовой

— Надеюсь, что это будет не очень качественное шоу, смотреть его никто не будет и телеканал обанкротится с ним. Конечно же, подобную передачу нужно показывать только ночью для лентяев, для свободных художников, которые не работают днём, которые могут ночами смотреть телевизор, а днём отсыпаться. Потому что это шоу для алкоголиков и наркоманов, — заявил Милонов в комментарии агентству городских новостей "Москва".

A post shared by Замуж за Бузову (@zabuzovy) on Aug 8, 2018 at 10:38am PDT

По мнению парламентария, продюсерам следовало выбрать для участия в реалити-шоу более интересную фигуру, а "не истекающую страстью Бузову, которая пытается найти себе мужика", нарушая нормы приличия.

Также он предположил, что продюсерам не удастся найти "нормальных мужиков", желающих "скакать" вокруг певицы, а те, что примут участие в телешоу, обрекут себя на одиночество

— После этого они вообще ни одной девушки себе не найдут, потому что девчонки будут их обходить стороной, потому что они скакали там вокруг этой девицы, — заключил Милонов.

A post shared by Замуж за Бузову (@zabuzovy) on Aug 6, 2018 at 4:06am PDT