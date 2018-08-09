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  • Может себе позволить: фото Насти Каменских без макияжа привело фанатов в восторг

Может себе позволить: фото Насти Каменских без макияжа привело фанатов в восторг

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Настя Каменских.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Одна из самых ярких и красивых певиц Украины Настя Каменских в последнее время радует поклонников самыми разнообразными снимками, пишет Viva.ua.

Экстравагантные наряды, сексуальные съемки в бикини, даже фото с Потапом было! На этот раз певица решила, что нужно опубликовать в личном микроблоге что-то простое и естественное, и поделилась с фанатами снимком без грамма макияжа. 

Мы привыкли видеть Настю в вызывающих образах с эффектными укладками и ярким мейком. Однако без косметики Каменских выглядит ничуть не хуже: наоборот - более нежно и женственно. "Так даже лучше!" - начали восклицать подписчики в комментариях, увидев новое селфи певицы, и мы с ними полностью согласны.  

ФОТО: Instagram

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