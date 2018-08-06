Поклонники поздравляют Ирину Шейк с беременностью

Даже несмотря на яркое солнце и теплое Средиземное море, модель опубликовала в Instagram фотографию, на которой она выглядит очень грустной. Но фанатов Ирины больше обеспокоил странный ракурс на этом снимке.

Irina Shayk ФОТО: Instagram / Instagram

Дело в том, что Шейк сложила руки на животе, как бы закрывая его от чужих взглядов. Но из-за того, что фотография черно-белая, тень упала так, что всем кажется, что живот округлился. В комментариях подписчики стали оставлять предположения о том, что она ждет пополнения в семье. А многие просто начали поздравлять Ирину и ее партнера с еще одни ребенком.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Сама модель никак не отреагировала на волнения фанатов и продолжила отдыхать с Брэдли Купером на пляже. К слову, на фотографиях, доступных западным изданиям, отчетливо видно, что Ирина находится в прекрасной физической форме и ее пресс говорит о том, что в ближайшее время у ее поклонников не будет повода для беспокойства.