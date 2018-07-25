Ср, 25.07.2018
Вы только посмотрите, на каком летающем коне Армин ван Бюрен прибыл в Таллинн! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Бывшая любовница Егора Крида родила дочку миллиардеру

Бывшая любовница Егора Крида родила дочку миллиардеру

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Xenia Deli

ФОТО: Scanpix

Бывшая девушка Егора Крида и модель Ксения Дели стала мамой. Она подарила первенца 64-летнему миллиардеру из Египта, сообщает Дни.ру.

О радостном событии поведала сама Ксения. Она разместила в Instagram пост, в котором сообщила о рождении девочки.

Кроме того, Дели отблагодарила возлюбленного за поддержку и трогательно призналась ему в чувствах. "Спасибо тебе за любовь и за нее", – написала девушка.

Поклонники и друзья поздравляют пару с долгожданным рождением дочери. Стоит отметить, что даже эта публикация девушки не обошлась без упоминания Крида. "Когда-нибудь и у нашего Егора будет маленький ангелочек, которого будут любить!" – написала одна из подписчиц Дели.

Напомним, бывшая девушка российского певца Егора Крида вышла замуж в июне 2016 года. Ее избранником стал 64-летний египетский миллиардер Оссам Фати Раба Аль-Шариф.

На роскошной свадьбе присутствовали 150 гостей. Злые языки не верили в искренность чувств пары. Однако Дели многократно отвечала на критику в соцсетях.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ