Бывшая любовница Егора Крида родила дочку миллиардеру

О радостном событии поведала сама Ксения. Она разместила в Instagram пост, в котором сообщила о рождении девочки.

Кроме того, Дели отблагодарила возлюбленного за поддержку и трогательно призналась ему в чувствах. "Спасибо тебе за любовь и за нее", – написала девушка.

Поклонники и друзья поздравляют пару с долгожданным рождением дочери. Стоит отметить, что даже эта публикация девушки не обошлась без упоминания Крида. "Когда-нибудь и у нашего Егора будет маленький ангелочек, которого будут любить!" – написала одна из подписчиц Дели.

Напомним, бывшая девушка российского певца Егора Крида вышла замуж в июне 2016 года. Ее избранником стал 64-летний египетский миллиардер Оссам Фати Раба Аль-Шариф.