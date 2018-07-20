Поклонницы, трепещите! Красавчик и звезда «Евровидения» Миколас Йозеф будет ждать вас завтра в Таллиннском аэропорту

Миколас Йозеф, у которого и в Эстонии есть огромное количество фанов, прибудет в Таллинн рейсом номер BT-313 (рейс Air Baltic из Риги с прибытием в 13:05). Миколас готов будет дать несколько интервью и попозировать перед вашими камерами и камерами поклонников. Добро пожаловать на meet-and-greet!

Миколас Йозеф занял шестое место в финале песенного конкурса Евровидения 2018 года в Лиссабоне (победителем стала Нетта из Израиля). Йозеф, исполнивший песню «Lie to Me», стал вторым чешским исполнителем за всю историю конкурса, которому удалось представить свою страну в финале «Евровидения» и войти со своей песней в десятку лучших песен Европы. 22-летнему Миколасу Йозефу понадобился курс лечения после того, как во время репетиции к Евровидению он упал и повредил позвоночник. Несмотря на это, ему удалось выполнить сальто в финальном выступлении и сорвать аплодисменты зала. После его участия в конкурсе его песня «Lie To Me» взлетела во всех чартах Европы. Кроме того, он теперь имеет более 440 тыс. подписчиков в Instagram.