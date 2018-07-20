Поклонницы, трепещите! Красавчик и звезда «Евровидения» Миколас Йозеф будет ждать вас завтра в Таллиннском аэропорту

В субботу, 21 июля в 13:05 в Таллиннском аэропорту (прибытия) со своими эстонскими фанатами встретится звездный чешский исполнитель Миколас Йозеф, чей красивый голос, головокружительное сальто, школьный портфель и зажигательные танцы от бедра покорили во время «Евровидения-2018» юные сердца по всей Европе.
Миколас Йозеф, у которого и в Эстонии есть огромное количество фанов, прибудет в Таллинн рейсом номер BT-313 (рейс Air Baltic из Риги с прибытием в 13:05). Миколас готов будет дать несколько интервью и попозировать перед вашими камерами и камерами поклонников. Добро пожаловать на meet-and-greet!
Сразу после meet-and-greet в Таллинне Миколас уедет в Нарву, где в тот же вечер состоится его выступление на фестивале Baltic Sun.
Миколас Йозеф занял шестое место в финале песенного конкурса Евровидения 2018 года в Лиссабоне (победителем стала Нетта из Израиля). Йозеф, исполнивший песню «Lie to Me», стал вторым чешским исполнителем за всю историю конкурса, которому удалось представить свою страну в финале «Евровидения» и войти со своей песней в десятку лучших песен Европы. 22-летнему Миколасу Йозефу понадобился курс лечения после того, как во время репетиции к Евровидению он упал и повредил позвоночник. Несмотря на это, ему удалось выполнить сальто в финальном выступлении и сорвать аплодисменты зала. После его участия в конкурсе его песня «Lie To Me» взлетела во всех чартах Европы. Кроме того, он теперь имеет более 440 тыс. подписчиков в Instagram.
Кроме Йозефа, в команду «Евровидения» фестиваля Baltic Sun входит еще и звезда из Норвегии Александр Рыбак, а также представлявшие в свое время на «Евровидении» Эстонию Койт Тооме и Вайко Эплик.