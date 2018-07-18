Фото: Глюк’oZа сверкнула прелестями в микро-купальнике

В своем Instagram Наталья опубликовала пикантное фото. Звезда запечатлена на фоне желтого песка. Артистка позирует в серебристом слитном микро-купальнике, которые едва прикрывает ее грудь. Тонкая ткань наряда не оставляет простора для воображения: у Ионовой выделяются соски.

Многие пользователи Сети отметили, что возрастом Глюк’oZа только хорошеет и становится все более сексуальной. "Всем бы такую фигуру (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Уфффф огонь баба!!! Извините дорогая Глюкоза, но других слов нет!!!!", "Офигенно красивая!!! Шикарная просто!!!!!", – писали восторженные фолловеры.

Отметим, что, несмотря на всеобщее восхищение стройным станом Натальи, некоторых интернет-обывателей просто передергивало только от одного взгляда на купальник Ионовой. Поборники морали накинулись с критикой в комментариях.