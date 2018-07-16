64-летняя мать Бейонсе исполнила зажигательный танец под песню дочери
16. июль 2018, 17:30
Недавно звездные супруги Бейонсе и Джей Зи представили новый совместный альбом. А на днях отметилась и мама Бейонсе – Тина Ноулз. 64-летняя женщина резво станцевала под песню "The Carters" в исполнении ее дочери, пишет Сегодня.
Видео Тина Ноулз опубликовала на своей странице в Instagram. Мать Бейонсе отметила, что постановщиком танца стала ее 6-летняя внучка Блу Айви, с которой у них был баттл.
"Это мой танец с Блу ... Мы должны были составить оригинальное танцевальное движение. Она, конечно, победила", – рассказала Тина.
Видео смотри ЗДЕСЬ!