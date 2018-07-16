Пн, 16.07.2018
Галерея: в финальный день Õllesummer гости раскрепостились до безумия! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • 64-летняя мать Бейонсе исполнила зажигательный танец под песню дочери

64-летняя мать Бейонсе исполнила зажигательный танец под песню дочери

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Тина Ноулз

ФОТО: Vida Press

Недавно звездные супруги Бейонсе и Джей Зи представили новый совместный альбом. А на днях отметилась и мама Бейонсе – Тина Ноулз. 64-летняя женщина резво станцевала под песню "The Carters" в исполнении ее дочери, пишет Сегодня.

Видео Тина Ноулз опубликовала на своей странице в Instagram. Мать Бейонсе отметила, что постановщиком танца стала ее 6-летняя внучка Блу Айви, с которой у них был баттл.

"Это мой танец с Блу ... Мы должны были составить оригинальное танцевальное движение. Она, конечно, победила", – рассказала Тина.

Видео смотри ЗДЕСЬ!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ