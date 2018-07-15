Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили Уимблдон без мужей: первый совместный выход герцогинь

Ранее Кейт и Меган совершали публичные выходы лишь в сопровождении принцев Уильяма и Гарри. Сегодня же у них состоялся своего рода дебют. Выглядели герцогини счастливыми — то и дело они обсуждали происходящее на теннисном корте и смеялись.

Кейт для выхода в свет выбрала элегантное летнее платье от Jenny Packham, сумку Dolce & Gabbana и светло-бежевые туфли на шпильке. Меган — рубашку Ralph Lauren в бело-синюю вертикальную полоску и белые брюки.

Кейт и Меган пришли на Уимблдон не просто так. Дело в том, что сегодня в Лондоне проходит финал теннисного турнира среди женщин, в котором участвовала Серена Уильямс. Спортсменка давняя подруга Меган Маркл, она, напомним, была среди гостей свадьбы Меган и Гарри. Торжество прошло в мае этого года, а посетила его Серена вместе со своим мужем Алексисом Оганяном.