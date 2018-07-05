Женщину унесло волной в море, а спустя полгода ее обнаружили живой

Однако родственники отказывались признать факт смерти индонезийки. В конце июня ее дяде, по его рассказам, приснился сон, что Сунарсих ждет родных на одном из пляжей неподалеку от места ее исчезновения. Когда сон повторился несколько раз, он рассказал о нем семье, и они отправились на пляж 30 июня, но поиски не увенчались успехом. Однако на утро следующего дня они вернулись на место пропажи и обнаружили Сунарсих без сознания. На ней была та же одежда, что в день исчезновения.