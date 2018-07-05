Женщину унесло волной в море, а спустя полгода ее обнаружили живой

Невероятная история случилась с жительницей Индонезии. Полтора года назад 52-летнюю Нининг Сунарсих неподалеку от города Сукабуми смыло волной и унесло в море. Тогда никто не пришел ей на помощь, а спасатели так и не смогли найти тело потерпевшей.
Спустя несколько недель безуспешных поисков местные власти свернули спасательную операцию и объявили Сунарсих мертвой, пишет Lifestyle.
Однако родственники отказывались признать факт смерти индонезийки. В конце июня ее дяде, по его рассказам, приснился сон, что Сунарсих ждет родных на одном из пляжей неподалеку от места ее исчезновения. Когда сон повторился несколько раз, он рассказал о нем семье, и они отправились на пляж 30 июня, но поиски не увенчались успехом. Однако на утро следующего дня они вернулись на место пропажи и обнаружили Сунарсих без сознания. На ней была та же одежда, что в день исчезновения.
Нининг Сунарсих доставили в больницу. Врачи отметили плачевное состояние индонезийки, но заверили, что скоро она поправится. Глава спасательной службы города Сукабуми Аулия Солиханто подтвердил информационному порталу CNN Indonesia достоверность этой истории.
На данный момент инцидент расследуется, но, вполне вероятно, обстоятельства удастся выяснить только после того, как спасенная женщина сможет говорить.