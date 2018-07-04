Десять знаменитостей с тяжелым детством: вы будете плакать

Вчера был день рождения Тома Круза. По этому поводу мы вспомнили и других звёзд, которым в юности пришлось нелегко, пишет EG.
Голливудскому актеру Тому Крузу 3 июля исполнилось 56 лет! К этому возрасту он многого достиг - в его активе три премии "Золотой глобус", три номинации на "Оскар" и капитал примерно в 400 миллионов долларов. При этом детство Тома было не слишком счастливым. Семья жила в бедности и постоянно переезжала, так как у отца случались трудности с работой. Отец к тому же был очень груб с сыном и тремя дочерьми и избивал их по любому ничтожному поводу.
Редакция EG.RU составила список других знаменитостей, на долю которых в юном возрасте выпало немало бед.
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор родилась в известной семье - её дедом был знаменитый актер театра и кино Джон Бэрримор. Так вышло, что девочку избаловали деньгами и вещами, а вот внимания близких ей явно недоставало. В результате в 9 лет она начала курить, с 11 увлекалась алкоголем, а в 12 и вовсе пришла к запрещенным препаратам.
Из-за этого Дрю впервые поместили в реабилитационный центр, а уже через год она попала туда вновь после попытки самоубийства.
Мятеж юной Бэрримор продолжался до 1990 года. Тогда она освободилась из-под родительской опеки и к прежнему образу жизни уже не возвращалась.
Джим Керри
Детство всеми любимого комедийного актера прошло в Канаде. Семья, в которой было четверо детей, жила очень скромно. Однажды их отца Перси уволили с работы, и он устроился охранником на фабрику, производившую стальные ободы и шины. Всей семье пришлось ему помогать - с утра ребята отправлялись на занятия в школу, а затем мыли полы и чистили унитазы на фабрике.
Когда семейство решило попрощаться с фабрикой, они остались без жилья и ночевали в автофургоне Фольксваген. Все шестеро: дети, отец, и мать, которую многие считали сумасшедшей.
По окончании школы, уже в Берлингтоне, штат Онтарио, Джим работал на сталелитейном заводе Дофаско. Лишь в начале 80-х будущий артист переехал в Лос-Анджелес и там его карьера, пусть и не сразу, но пошла в гору. К счастью. Иначе пришлось бы ему вернуться в Канаду и продолжить вкалывать на заводе.
Вера Брежнева
Знаменитая певица, актриса и телеведущая в школе была "гадким утенком". Одноклассники нередко смеялись над девочкой из-за ее очков. После того, как отец Веры попал в ДТП и остался инвалидом, девочке пришлось работать, чтобы помочь маме прокормить семью, где помимо неё была еще старшая сестра и девочки-двойняшки. Она мыла посуду в баре и периодически прогуливала школу, чтобы подработать няней. Бывало и такое, что девочка приходила к классной руководительнице и просила немного еды.
Майкл Джексон
Будущий "король" поп-музыки был восьмым ребенком в семье Джексонов. Отец был строг с детьми, унижал их морально, и физически, наказывал за малейшую провинность. Пытаясь приучить ребят к дисциплине, он мог среди ночью надеть страшную маску и стоять под окнами детской, заставляя их поверить в монстров. Майкл позже признавался, что в детстве его постоянно мучили кошмары, он часто плакал и не хотел видеть отца.
Наталья Водянова
Детство будущей модели и жены французского бизнесмена прошло в крохотной "однушке", где она жила с мамой и сестрой, родившейся с тяжелой формой аутизма и ДЦП. Отец не захотел растить больного ребенка и ушел от них. С шести лет Наташа ухаживала за сестрой и следила за домом, пока мама работала. На жизнь им постоянно не хватало. "Я знаю, что такое не иметь еды в холодильнике и не иметь денег. Это была трудная, но не такая уж ужасная жизнь. Помню, я нашла рубль на улице. Я была в состоянии эйфории, когда мама разрешила мне пойти с этими деньгами в магазин, чтобы купить еды. Это замечательное чувство, когда ты можешь что-то сделать для своей семьи", - призналась однажды Водянова.
Эминем
Рэпер Эминем, он же Маршалл Брюс Мэтерс, рос в неполной семье. Ему было всего шесть месяцев, когда отец бросил их с матерью и в дальнейшем никогда не интересовался судьбой своего сына. Мать, Дэбора Мэтерс, тоже была далеко не идеальной. Она поколачивала сына и частенько "сидела" на таблетках. В поисках заработка она моталась между Миссури и Детройтом и возила с собой Маршалла, которому каждый раз приходилось менять школу. Это было особенно тяжело, ведь в каждой школе над будущей звездой начинали издеваться местные хулиганы. "Меня били в ванной, в коридорах, запирали в шкафах", - вспоминал Эминем.
Ани Лорак
Каролина с шести до одиннадцати лет жила в интернате, но никогда не винила за это мать. По ее словам, другого способа вырастить своих детей у той не было.
"Мы жили не у черты бедности, а за нею. Новые вещи не покупали. Я носила одежду, доставшуюся мне от среднего брата, — мальчиковые штанишки, рубашечки, штопаные-перештопаные колготки. Это может показаться удивительным, но долгое время я вообще не понимала, как это — быть сытой. Маминой зарплаты не хватало даже на еду", — с грустью вспоминает певица.
Кристина Агилера
Кристина Агилера, которая рассказывает всему миру о том, "Чего хочет девушка" (What a Girl wants), в юности хотела лишь одного - быть подальше от своего отца, сержанта Вооруженных сил США. Тот был жестоким и эгоистичным человеком. Мать Кристины, Шелли, однажды вернулась домой и увидела четырехлетнюю дочку с окровавленным лицом. "Папочка хотел спать, а я вела себя слишком шумно", - сообщила малышка. В итоге мать забрала дочерей и переехала к их бабушке. По словам Агилеры, именно боль, которую ей причиняли дома, зародила в ней столь сильную любовь к музыке.
Шарлиз Терон
Детство южноафриканской актрисы тоже не было безоблачным. Ей было 15 лет, когда отец-алкоголик в очередном приступе пьяного безумия схватил пистолет и принялся стрелять в них с матерью, крича, что убьет обеих. К счастью, в этом доме оружие было не только у отца, но и у мамы - та выстрелила в мужа и выстрел оказался смертельным. Шарлиз, будучи взрослой, заявила, что считает поступок матери героическим. "Окажись моя дочь в подобной ситуации, я бы сделала то же самое", - сказала актриса.
Опра Уинфри
Глядя на нынешнюю Опру - успешную, богатую и влиятельную звезду американского телевидения, сложно представить, что в детстве она пережила настоящий ад. Опре было всего девять лет, когда она начала подвергаться сексуальному насилию со стороны 19-летнего кузена. Позже её начали домогаться другие родственники и многочисленные друзья матери. Пытаясь справиться с душевной и физической болью, девочка подсела на наркотики. В 14 лет ее отправили жить к отцу и там обнаружилось, что бедняжка ждет ребенка. Мальчик родился недоношенным и прожил на этом свете всего две недели. Много лет спустя, когда журналисты предложили как-то назвать погибшего малыша, она выбрала имя Ханаан, что, по ее словам, "означает новую землю, новую жизнь".