Десять знаменитостей с тяжелым детством: вы будете плакать

Michael Jackson 1997. aastal Viinis ФОТО: scanpix

Наталья Водянова

Детство будущей модели и жены французского бизнесмена прошло в крохотной "однушке", где она жила с мамой и сестрой, родившейся с тяжелой формой аутизма и ДЦП. Отец не захотел растить больного ребенка и ушел от них. С шести лет Наташа ухаживала за сестрой и следила за домом, пока мама работала. На жизнь им постоянно не хватало. "Я знаю, что такое не иметь еды в холодильнике и не иметь денег. Это была трудная, но не такая уж ужасная жизнь. Помню, я нашла рубль на улице. Я была в состоянии эйфории, когда мама разрешила мне пойти с этими деньгами в магазин, чтобы купить еды. Это замечательное чувство, когда ты можешь что-то сделать для своей семьи", - призналась однажды Водянова.

Наталья Водянова. ФОТО: scanpix

Эминем

Рэпер Эминем, он же Маршалл Брюс Мэтерс, рос в неполной семье. Ему было всего шесть месяцев, когда отец бросил их с матерью и в дальнейшем никогда не интересовался судьбой своего сына. Мать, Дэбора Мэтерс, тоже была далеко не идеальной. Она поколачивала сына и частенько "сидела" на таблетках. В поисках заработка она моталась между Миссури и Детройтом и возила с собой Маршалла, которому каждый раз приходилось менять школу. Это было особенно тяжело, ведь в каждой школе над будущей звездой начинали издеваться местные хулиганы. "Меня били в ванной, в коридорах, запирали в шкафах", - вспоминал Эминем.

Eminem ФОТО: Dimitrios Kambouris/AFP

Ани Лорак

Каролина с шести до одиннадцати лет жила в интернате, но никогда не винила за это мать. По ее словам, другого способа вырастить своих детей у той не было.

"Мы жили не у черты бедности, а за нею. Новые вещи не покупали. Я носила одежду, доставшуюся мне от среднего брата, — мальчиковые штанишки, рубашечки, штопаные-перештопаные колготки. Это может показаться удивительным, но долгое время я вообще не понимала, как это — быть сытой. Маминой зарплаты не хватало даже на еду", — с грустью вспоминает певица.

Ани Лорак ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

Кристина Агилера

Кристина Агилера, которая рассказывает всему миру о том, "Чего хочет девушка" (What a Girl wants), в юности хотела лишь одного - быть подальше от своего отца, сержанта Вооруженных сил США. Тот был жестоким и эгоистичным человеком. Мать Кристины, Шелли, однажды вернулась домой и увидела четырехлетнюю дочку с окровавленным лицом. "Папочка хотел спать, а я вела себя слишком шумно", - сообщила малышка. В итоге мать забрала дочерей и переехала к их бабушке. По словам Агилеры, именно боль, которую ей причиняли дома, зародила в ней столь сильную любовь к музыке.

Christina Aguilera ФОТО: scanpix

Шарлиз Терон

Детство южноафриканской актрисы тоже не было безоблачным. Ей было 15 лет, когда отец-алкоголик в очередном приступе пьяного безумия схватил пистолет и принялся стрелять в них с матерью, крича, что убьет обеих. К счастью, в этом доме оружие было не только у отца, но и у мамы - та выстрелила в мужа и выстрел оказался смертельным. Шарлиз, будучи взрослой, заявила, что считает поступок матери героическим. "Окажись моя дочь в подобной ситуации, я бы сделала то же самое", - сказала актриса.

Шарлиз Терон ФОТО: Sipa USA/Sthanlee Mirador/Sipa USA

Опра Уинфри

Глядя на нынешнюю Опру - успешную, богатую и влиятельную звезду американского телевидения, сложно представить, что в детстве она пережила настоящий ад. Опре было всего девять лет, когда она начала подвергаться сексуальному насилию со стороны 19-летнего кузена. Позже её начали домогаться другие родственники и многочисленные друзья матери. Пытаясь справиться с душевной и физической болью, девочка подсела на наркотики. В 14 лет ее отправили жить к отцу и там обнаружилось, что бедняжка ждет ребенка. Мальчик родился недоношенным и прожил на этом свете всего две недели. Много лет спустя, когда журналисты предложили как-то назвать погибшего малыша, она выбрала имя Ханаан, что, по ее словам, "означает новую землю, новую жизнь".