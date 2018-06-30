Сб, 30.06.2018
Limon в Санкт-Петербурге: иностранные футбольные болельщики пьют, пляшут и чувствуют себя как дома! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • «Я люблю тебя»: Бузова нашла замену Тарасову

«Я люблю тебя»: Бузова нашла замену Тарасову

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ольга Бузова

ФОТО: скриншот Instagram

Ольга Бузова на весь мир сделала признание в любви. Заявление певицы опубликовано на ее странице в Instagram. "Я люблю тебя", – гласит подпись к видео, которое разместила Бузова. Это высказывание дало новые поводы для слухов, пишут Дни.ру.

Судя по кадрам, на недавней вечеринке, выпив бокал шампанского, певица отбросила смущение и стала отрываться. Оля танцевала, подпевая, хиту Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". Внезапно Бузова остановилась и отправила в камеру воздушный поцелуй, после чего произнесла "я люблю тебя". Послание было адресовано Филиппу, а чтобы ни у кого не осталось в этом сомнений, Оля добавила к подписи ссылку на страничку певца в соцсети.

Признание телеведущей шокировало народ. Сплетни об интрижке с Киркоровым многие просто не принимали в серьез, но после такого откровения, даже самые заядлые скептики задумались. Фанаты же Оли выдохнули с облегчением, наконец-таки их любимица забыла изменщика Тарасова и с головой окунулась в новые отношения.

Ольга Бузова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Ольга Бузова

ФОТО: скриншот Instagram

Читать также

Актуально

НАВЕРХ