«Я люблю тебя»: Бузова нашла замену Тарасову

Судя по кадрам, на недавней вечеринке, выпив бокал шампанского, певица отбросила смущение и стала отрываться. Оля танцевала, подпевая, хиту Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". Внезапно Бузова остановилась и отправила в камеру воздушный поцелуй, после чего произнесла "я люблю тебя". Послание было адресовано Филиппу, а чтобы ни у кого не осталось в этом сомнений, Оля добавила к подписи ссылку на страничку певца в соцсети.