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Звезда российских сериалов о борьбе с раком: «Меня колбасит»

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Эдуард Мацаберидзе

ФОТО: Скриншот с Instagram

Российский телеведущий и шоумен Эдуард Мацаберидзе, у которого был диагностирован рак лимфоузлов, обратился к поклонникам с радостным известием. Он рассказал о прогрессе в борьбе с недугом, пишут Дни.ру.

Актер начал с того, что был рад видеть довольного лечащего врача, который сообщил ему об улучшении результатов лечения. При этом он отметил, что судьба костного мозга, пораженного раковыми клетками, пока неизвестна. Вопрос будет обсуждаться будет только после очередной химиотерапии.

По словам Эдуарда, "первые супер-новости получены, и теперь, даже лежа на четвертой химии", актера "колбасит". Мацаберидзе признался, что лечение переносится гораздо легче, когда актер уверен, что двигается в правильном направлении.

По мнению артиста, одна треть успеха – это правильное питание, вторая – правильное медикаментозное лечение и, наконец, – "сумасшедшая, тотальная, ежедневная поддержка поклонников". "Спасибо вам, друзья! Вы не представляете, как вы мне помогаете!", – поблагодарил своих подписчиков Мацаберидзе.

Напомним, что весной 2018 года у звезды сериала "Сладкая жизнь" Эдуарда Мацаберидзе обнаружили раковую опухоль. Тогда артист заявил, что не намерен сдаваться и планирует сделать все возможное, чтобы победить болезнь.

Помимо "Сладкой жизни", Мацаберидзе снялся в сериалах "Одноклассники", "Отдел С. С. С. Р. ". Известно, что актер женат на своей давней подруге, с которой он знаком еще со студенческих времен. У пары растет дочь.

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