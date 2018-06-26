Беременной Лере Кудрявцевой понадобилась срочная помощь

Лера Кудрявцева является активным пользователем Facebook. На днях телеведущая поделилась с подписчиками историей, как стала жертвой мошенников, а теперь попросила помощи по другому вопросу. «Ребята! Есть ли среди вас дизайнер интерьеров? Нужно обставить одну комнату. Никак у самой не получается впихнуть невпихуемое (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – обратилась к подписчикам Лера.

Фанаты немедленно отреагировали на клич о помощи. Они любезно предоставили телеведущей несколько контактов. «Детскую?» – спросил комментатор. «Да», – ответила Кудрявцева, еще ни слова публично не сказавшая о своей беременности, которую СМИ и прочая заинтересованная общественность обсуждают на протяжении нескольких месяцев. «Умница!» – похвалил ее собеседник.

Кудрявцева призналась, что помощь ей нужна «срочняк». И тут в беседу вмешалась Лена Ленская, экс-супруга певца Владимира Преснякова. «Лерик , у тебя Ленская 😂 дизайнер .... подруга твоя🙂 оформит тебе все (не зря же в Лондоне училась делу этому. И абсолютно безвозмездно», – написала Кудрявцевой приятельница. Та обрадовалась: «Из головы вылетело моя дорогая! Меня тут довела до истерики одна "королева дизайна". Наберу тебе».