Экс-участница «Дома-2» скончалась после падения из окна

Недавно Анастасия сообщила, что переехала в новую квартиру и обустраивает жилье. Тарасюк активно вела личную страницу в Инстаграме, сообщая подписчикам последние новости личной жизни. Многие пользователи Сети отмечают, что девушка отличалась яркой внешностью и модельными данными.