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Экс-участница «Дома-2» скончалась после падения из окна

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Анастасия Тарасюк

ФОТО: insta

Экс-участница проекта «Дом-2» Анастасия Тарасюк выпала из окна 19-го этажного элитного дома в Москве. Эксперты установили, что девушка получила страшные травмы и скончалась на месте, пишет СтарХит.

Недавно Анастасия сообщила, что переехала в новую квартиру и обустраивает жилье. Тарасюк активно вела личную страницу в Инстаграме, сообщая подписчикам последние новости личной жизни. Многие пользователи Сети отмечают, что девушка отличалась яркой внешностью и модельными данными. 

«Фух. Переезд дело непростое, но я это сделала. Осталось только разобрать вещи», – признавалась Тарасюк.

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