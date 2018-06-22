Экс-участница «Дома-2» скончалась после падения из окна
22. июнь 2018, 17:04
Экс-участница проекта «Дом-2» Анастасия Тарасюк выпала из окна 19-го этажного элитного дома в Москве. Эксперты установили, что девушка получила страшные травмы и скончалась на месте, пишет СтарХит.
Недавно Анастасия сообщила, что переехала в новую квартиру и обустраивает жилье. Тарасюк активно вела личную страницу в Инстаграме, сообщая подписчикам последние новости личной жизни. Многие пользователи Сети отмечают, что девушка отличалась яркой внешностью и модельными данными.
«Фух. Переезд дело непростое, но я это сделала. Осталось только разобрать вещи», – признавалась Тарасюк.