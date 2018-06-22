Не стоит загружать себя делами - гороскоп на 22 июня

Овен

Следует быть осторожнее, принимая решения, которые касаются личной жизни. Вы хотите получить желаемое немедленно, какой бы ни была цена – но такое не всегда возможно, поэтому разумнее было бы набраться терпения и заняться составлением плана действий на будущее. Многое из того, что сегодня представляется очевидным и понятным, на самом деле является плодом вашей фантазии, поэтому следует попросить совета у тех, кто вам близок, постараться взглянуть на ситуацию со стороны.

Вероятны денежные поступления, возможно получение дорогого подарка или вознаграждения за ранее проделанную работу. Спорт, танцы, активный отдых способствуют улучшению настроения, но и ими нельзя злоупотреблять – вы рискуете нанести ущерб своему здоровью.

Телец

Сильно влияние положительных тенденций в профессиональной сфере, но на состоянии финансовых дел это, увы, пока никак не отражается. Однако чувство, что цель скорее будет достигнута, оказывает поистине окрыляющее действие, помогая быстрее двигаться вперед, преодолевать все преграды. Недоброжелатели могут завидовать вашим успехам, но вряд ли решатся встать у вас на пути.

Несколько сложнее ситуация в личных отношениях. Не допускайте никаких проявлений недоверия, ревности, неискренности. Не скрывайте свои подлинные желания и стремления за намеками и недоговоренностями. Легкое увлечение может иметь серьезные последствия, будьте аккуратны.

Близнецы

Этот день связан с некоторым снижением профессиональной активности, поэтому ваш интерес ко многим делам будет весьма скромным. Тем не менее, ошибок удастся избежать, а отношения с коллегами не будут испорчены. Плодотворное сотрудничество позволит своевременно реализовать составленные планы; некоторые представители знака могут рассчитывать на поддержку и понимание руководства.

В личной сфере вам сопутствует успех. Растет интерес ко всему новому, неизведанному; не упустите шанс совершить интересную поездку или провести время за увлекательным и необычным занятием. Рассказав родственникам о своих планах, вы наверняка получите их поддержку.

Рак

День, когда нужно противостоять соблазнам и сохранять верность ранее составленным планам, сколь бы сильным ни было искушение от них отказаться ради чего-то более увлекательного и интересного. Появляется возможность заручиться поддержкой влиятельных лиц, завоевать определенный авторитет, заслужить уважение высокопоставленных особ. В ваших силах не только исправить собственные ошибки, которые были допущены ранее, но и помочь окружающим расстаться с некоторыми заблуждениями на ваш счет.

Стоит уделить внимание личной жизни и домашним делам. Близкие ждут от вас многого, но и вы весьма требовательны, так что обижаться не на что. День не подходит для поездок и активных развлечений, зато обещает удачу в экспериментах с имиджем.

Лев