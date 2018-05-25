Алена Водонаева оскорбила Веру Брежневу и ее мужа

«Она такая добрая. Дедушек стареньких любит. А с одним аж живет. Искренняя. Светлая. Честная». Но подписчики не стали молчать и поставили Водонаеву на место: «Алёнушка! Вы такая добрая! Любите ПионЭров помладше и с одним даже живете! Искренняя. Светлая. Честная», «Какая же вы мерзкая мадам. Вы же были на неё подписаны и восхищались ею и её Instagram. А после того, как она кинула вас в черный список - поливаете её д*рьмом везде, где только можно. Двуличие - это такая мерзость», пишет 7d.org.ua.