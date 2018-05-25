На 20 килограммов больше: реальная внешность российской звезды Сети ужаснула подписчиков

В Instagram разгорелся нешуточный скандал после того, как 20-летнюю жительницу Волгодонска заподозрили в излишней любви к фотошопу. Об обмане стало известно после того, как в Сеть слили фотографии без какой-либо обработки. Если в соцсети красное обтягивающее платье лишь подчеркивает формы Елизаветы, то на снимке без обработки она уже не выглядит так соблазнительно, передает Лайф.

ФОТО: Instagram/Елизавета Арсеньева

ФОТО: соцсети

В тот день девушка отмечала день рождения вместе с друзьями в местной кальянной. Лиза и представить не могла, что кто-то опубликует необработанное фото без ее ведома. Дело в том, что в Сети она пользовалась завидной популярностью. Мужчины осыпали ее комплиментами в комментариях, мечтая пойти с ней на свидание. В действительности же оказалось, что красотка из Инстаграма весит на 20 кг больше, чем на фото.

ФОТО: Instagram/Елизавета Арсеньева

Впрочем, сама Лиза лишь смеется над своим разоблачением. Мало того, скандал прибавил ей популярности. Число ее подписчиков выросло до пяти тысяч человек, благодаря чему она и дальше получает деньги за рекламу.

ФОТО: Instagram/Елизавета Арсеньева