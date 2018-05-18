Финн получил приглашение на королевскую свадьбу

Приглашение на свадьбу принца Гарри и его невесты Меган Маркл получил финнский бизнесмен и инвестор Алексантери Олли Пекка «Санту» Сеппала.
Оказалось, что он женат на американской актрисе Саре Рафферти, которая является подругой и коллегой Маркл по сериалу «Форс-мажоры», пишет Elu24 со ссылкой на iltasanomat.fi.
По данным британских медиа Сеппала и Раферти вместе со своими дочерьми Ооной Грей и Айрис Фрайдей прибыли в Лондон 16 мая.
В нескольких интерьвю Меган признавалась, что Сара для нее как сестра.
Сара Рафферти и Санту Сеппала познакомились во время обучения в Йеле, где они и стали парой. Они поженились в 2001 году в родном городе актрисы Нью Канаан, штат Коннектикут.
В сериале «Форс-мажоры» 45-летняя Сара Рафферти играет секретаря адвокатского бюро Донну Полсен, а 36-летняя Меган Маркл исполняла роль адвоката Рейчел Зейн.