Финн получил приглашение на королевскую свадьбу

Оказалось, что он женат на американской актрисе Саре Рафферти, которая является подругой и коллегой Маркл по сериалу «Форс-мажоры», пишет Elu24 со ссылкой на iltasanomat.fi.

По данным британских медиа Сеппала и Раферти вместе со своими дочерьми Ооной Грей и Айрис Фрайдей прибыли в Лондон 16 мая.

В нескольких интерьвю Меган признавалась, что Сара для нее как сестра.

ФОТО: Twitter.com

Сара Рафферти и Санту Сеппала познакомились во время обучения в Йеле, где они и стали парой. Они поженились в 2001 году в родном городе актрисы Нью Канаан, штат Коннектикут.