Галерея: эстонские знаменитости, которые пропали с телеэкранов

«Мы ищем новых людей, так как Хенри Лауметс собирается рабоать заграницей», сказала руководитель теленовосте Лийсу Ласс порталу ERR MENU. Также с осени мы больше не увидим на экранах Мартина Милейко — он тоже решил переехать заграницу жить.

«Ищем человека, который на экране будет выглядеть очень приятным, но, в то же время, будет профессионален. Прогноз погоды является очень важной частью «Актуальной камеры», потому что интересует большинство людей. Речь идет об очень ответственной должности», сказала Ласс.