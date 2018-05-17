чт, 17.05.2018
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  • Галерея: эстонские знаменитости, которые пропали с телеэкранов

Галерея: эстонские знаменитости, которые пропали с телеэкранов

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После того, как синоптики канала ETV Хенри Лауметс и Мартин Милейко решили покинуть телеканал, портал Elu24 составил фото-галарею людей, которые некогда регулярно появлялись на телеэкранах нашей страны.

«Мы ищем новых людей, так как Хенри Лауметс собирается рабоать заграницей», сказала руководитель теленовосте Лийсу Ласс порталу ERR MENU. Также с осени мы больше не увидим на экранах Мартина Милейко — он тоже решил переехать заграницу жить.

Озвучивание прогноза погоды в передаче «Актуальная камера» происходит в прямом эфире.

«Ищем человека, который на экране будет выглядеть очень приятным, но, в то же время, будет профессионален. Прогноз погоды является очень важной частью «Актуальной камеры», потому что интересует большинство людей. Речь идет об очень ответственной должности», сказала Ласс.

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