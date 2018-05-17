«Шутка судьбы»: Пелагея пожаловалась на маленькую дочь

Артистка поведала, что материнство разделило жизнь на до и после. Теперь ее постоянно гложет чувство вины из-за того, что выступления отнимают много времени. Семья для Пелагеи важнее карьеры.

Певица отметила, что Таисия растет в строгости, родители не балуют малышку. «Вот чего-чего, а сесть мне на шею я ей точно не дам: стараюсь не баловать дочь. Передо мной стоит задача вырастить адекватного человека, и я все для этого сделаю. Конечно, ограничиваемся лишь словами – никакого рукоприкладства», – заверила звезда.

Исполнительница с грустью добавила, что ребенок почти ничего не унаследовал от нее. «Это, наверное, какая-то шутка судьбы, что у такого веселого и улыбчивого человека, как я, родилась такая суровая дочь. Иногда шутишь-шутишь с ней, щекочешь-щекочешь, сама уже хохочешь, а у нее даже намека на улыбку нет. Это абсолютно другой человек, не похожий на меня», - поделилась Пелагея.

По ее словам, у девочки есть склонности к спорту. «Тася уже вовсю бегает и говорит, а недавно начала даже играть с папой в футбол. Наверное, вырастет футболисткой. Хотя, признаться, мы ей клюшку не давали пока, так что все впереди.»