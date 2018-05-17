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  • Вы видите на фото купальник? А он есть! И Эмили Ратаковски его рекламирует

Вы видите на фото купальник? А он есть! И Эмили Ратаковски его рекламирует

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ФОТО: Instagram / Instagram

26-летняя модель Эмили Ратаковски представила новую линию купальников собственного бренда Inamorata, выложив несколько снимков в Instagram. 

За несколько часов фотографии модели набрали больше миллиона лайков и несколько тысяч комментариев. Но, кажется, пользователи даже не заметили, что Эмили продвигает не себя, а собственный бренд. Они завалили модель комплиментами по поводу ее сногсшибательной фигуры.

ФОТО: Instagram / Instagram

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