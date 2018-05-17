Вы видите на фото купальник? А он есть! И Эмили Ратаковски его рекламирует

За несколько часов фотографии модели набрали больше миллиона лайков и несколько тысяч комментариев. Но, кажется, пользователи даже не заметили, что Эмили продвигает не себя, а собственный бренд. Они завалили модель комплиментами по поводу ее сногсшибательной фигуры.