Вы видите на фото купальник? А он есть! И Эмили Ратаковски его рекламирует
17 мая 2018 г., 11:24
26-летняя модель Эмили Ратаковски представила новую линию купальников собственного бренда Inamorata, выложив несколько снимков в Instagram.
За несколько часов фотографии модели набрали больше миллиона лайков и несколько тысяч комментариев. Но, кажется, пользователи даже не заметили, что Эмили продвигает не себя, а собственный бренд. Они завалили модель комплиментами по поводу ее сногсшибательной фигуры.