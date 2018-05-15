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Эмма Томпсон: хватит кудахтать о королевской свадьбе

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ФОТО: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix

Британская актриса Эмма Томпсон одна из тех, кто не идет 19 мая на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, пишет Elu24 со ссылкой на news.com.au.

По словам 59-летней Томпсон стоит прекратить кудахтание о королевской свадьбе - это уже скучно.

Недавно на одном из мероприятий актриса сказала, что королевсяя свадьба ее не интересует и ей нечего сказать по этому поводу.

«Прошу прощения, но в моей голове нет ничего стоящего касательно грядущей королевской свадьбы. Меня не интересует эта свадьба, в отличии от свадьбы моего сына, которая состоится в следующем году и которую я помогаю организовывать», - сказала Томпсон.

Emma Thompson

ФОТО: JPRID / Jose Perez / MEGA/Scanpix

Когда журналист спросил, что бы она пожелала Гарри и Меган, актриса ответила, что незнакома с ними.

«Мы не знакомы, но, в любом случае, я желаю им всего хорошего. А вот журналистам я бы посоветовала закончить все разговоры и вопросы об этой свадьбе. Оставьте молоды в покое», - ответила Томпсон.

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