Эмма Томпсон: хватит кудахтать о королевской свадьбе

Британская актриса Эмма Томпсон одна из тех, кто не идет 19 мая на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, пишет Elu24 со ссылкой на news.com.au.
По словам 59-летней Томпсон стоит прекратить кудахтание о королевской свадьбе - это уже скучно.
Недавно на одном из мероприятий актриса сказала, что королевсяя свадьба ее не интересует и ей нечего сказать по этому поводу.
«Прошу прощения, но в моей голове нет ничего стоящего касательно грядущей королевской свадьбы. Меня не интересует эта свадьба, в отличии от свадьбы моего сына, которая состоится в следующем году и которую я помогаю организовывать», - сказала Томпсон.
Когда журналист спросил, что бы она пожелала Гарри и Меган, актриса ответила, что незнакома с ними.
«Мы не знакомы, но, в любом случае, я желаю им всего хорошего. А вот журналистам я бы посоветовала закончить все разговоры и вопросы об этой свадьбе. Оставьте молоды в покое», - ответила Томпсон.