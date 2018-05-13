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Выбор Эстонии: кому зрители и жюри «Евровидения» отдали свои голоса?

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ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Завершился конкурс «Евровидение-2018»! Победила в нем представительница Израиля, но без помощи жюри и зрителей из Эстонии...

Сначала мы узнали результаты голосования профессионального жюри, которыми были Эва Палм, Аллан Роосилехт, Анетт Кулбин, Карл Киллинг и Райнер Илд. 

ФОТО: скриншот

Как мы видим, эстонские жюри не дали Израилю ни балла, зато отметили 12 баллами Австрию, 10 баллов досталось Литве, а 8 - Кипру!

Результаты зрительского голосования были несколько иными: 

12 балловЛитва
10 балловФанляндия
8 балловДания
7 балловИталия
6 балловАвстрия
5 балловЧехия
4 баллаКипр
3 баллаВенгрия
2 баллаНорвегия
1 баллМолдова

А за кого голосовали вы? И согласны ли вы с результатами голосования жюри и зрителей? Расскажите нам в комментариях!

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