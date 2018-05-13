Выбор Эстонии: кому зрители и жюри «Евровидения» отдали свои голоса?

Сначала мы узнали результаты голосования профессионального жюри, которыми были Эва Палм, Аллан Роосилехт, Анетт Кулбин, Карл Киллинг и Райнер Илд.

ФОТО: скриншот

Как мы видим, эстонские жюри не дали Израилю ни балла, зато отметили 12 баллами Австрию, 10 баллов досталось Литве, а 8 - Кипру!

Результаты зрительского голосования были несколько иными:

12 баллов Литва 10 баллов Фанляндия 8 баллов Дания 7 баллов Италия 6 баллов Австрия 5 баллов Чехия 4 балла Кипр 3 балла Венгрия 2 балла Норвегия 1 балл Молдова