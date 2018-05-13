Выбор Эстонии: кому зрители и жюри «Евровидения» отдали свои голоса?
13 мая 2018 г., 2:20
Завершился конкурс «Евровидение-2018»! Победила в нем представительница Израиля, но без помощи жюри и зрителей из Эстонии...
Сначала мы узнали результаты голосования профессионального жюри, которыми были Эва Палм, Аллан Роосилехт, Анетт Кулбин, Карл Киллинг и Райнер Илд.
Как мы видим, эстонские жюри не дали Израилю ни балла, зато отметили 12 баллами Австрию, 10 баллов досталось Литве, а 8 - Кипру!
|12 баллов
|Литва
|10 баллов
|Фанляндия
|8 баллов
|Дания
|7 баллов
|Италия
|6 баллов
|Австрия
|5 баллов
|Чехия
|4 балла
|Кипр
|3 балла
|Венгрия
|2 балла
|Норвегия
|1 балл
|Молдова