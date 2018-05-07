Горячая курица! Таллиннский фастфуд заманивает клиентов обнаженной блондинкой

«Твои друзья уже пробовали?» – гласит рекламный призыв, а девушка на фото игриво прикрывает свои прелести стаканчиками с фастфудом.

Впрочем, рекламный баннер вызывает противоречивые чувства. Кто-то считает, что голая девушка на рекламе горячей курицы – смело, горячо и остроумно. Ну а, у кого-то напротив обнаженное тело с большой грудью наклонившееся над едой вызывает брезгливое чувство. А как вам такой рекламный ход?