понедельник, 7 мая 2018 г.
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Горячая курица! Таллиннский фастфуд заманивает клиентов обнаженной блондинкой Фото недетской рекламы

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ФОТО: facebook

В то время, как продавцы во всем мире быстрого питания нацеливают рекламу на семьи с детьми, таллиннские ребята решили сделать рекламу погорячее.

На рекламе Chicken King куриные нагитсы рекламирует обнаженная блондинка. 

«Твои друзья уже пробовали?» – гласит рекламный призыв, а девушка на фото игриво прикрывает свои прелести стаканчиками с фастфудом. 

ФОТО: facebook

Впрочем, рекламный баннер вызывает противоречивые чувства. Кто-то считает, что голая девушка на рекламе горячей курицы – смело, горячо и остроумно. Ну а, у кого-то напротив обнаженное тело с большой грудью наклонившееся над едой вызывает брезгливое чувство. А как вам такой рекламный ход? 

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