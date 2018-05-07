Горячая курица! Таллиннский фастфуд заманивает клиентов обнаженной блондинкой Фото недетской рекламы
7 мая 2018 г., 17:50
В то время, как продавцы во всем мире быстрого питания нацеливают рекламу на семьи с детьми, таллиннские ребята решили сделать рекламу погорячее.
На рекламе Chicken King куриные нагитсы рекламирует обнаженная блондинка.
«Твои друзья уже пробовали?» – гласит рекламный призыв, а девушка на фото игриво прикрывает свои прелести стаканчиками с фастфудом.
Впрочем, рекламный баннер вызывает противоречивые чувства. Кто-то считает, что голая девушка на рекламе горячей курицы – смело, горячо и остроумно. Ну а, у кого-то напротив обнаженное тело с большой грудью наклонившееся над едой вызывает брезгливое чувство. А как вам такой рекламный ход?