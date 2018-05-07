Ученые назвали десять продуктов, убивающих ваше сердце

В интервью журналу Time профессор Университета Хофстры и начальник отделения кардиологии в Британской епископальной больнице Святого Ионна в Нью-Йорке Регина Друз рассказала, что насыщенные жиры в сочетании с углеводами могут оказать крайне негативное влияние на здоровье сердца. Высоким содержанием насыщенных жиров обладают обработанное мясо и колбасные изделия. Кроме того, в них содержится огромное количество соли, как и в пицце. Кроме колбасы, вероятность столкнуться с ними есть в печеньях и различной выпечке. Высоким содержимым сахара могут "похвастаться" конфеты, безалкогольные напитки и подслащенные соки. Рекламируемые как часть здоровой диеты сухие завтраки так же полны сахара, как печенье и выпечка.