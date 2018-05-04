Единственная дочь Майкла Джексона стала сногсшибательной красоткой, но есть одно «но»... Смотрите галерею!
4 мая 2018 г., 13:30
Дочери Майкла Джексона уже 20 лет. Красотка вдет активную светскую жизнь, дразнит мужчин смелыми нарядами, но при этом встречается с женщиной!
На днях Пэрис Джексон подтвердила свой роман с актрисой Карой Делевинь.
Слухи о том, что Пэрис Джексон и Кара Делевинь встречаются, ходят уже не первый месяц. Девушек не раз видели целующимися во время прогулок и свиданий в ресторанах, а позже папарацци даже удалось подловить этот момент. Впрочем, несмотря на такие доказательства, сами Кара и Пэрис подтверждать свои отношения офицаильными завялениями не спешили. И лишь на днях Джексон намекнула, что они с Делевинь все же вместе.
Смотрите, какой красоткой выросла дочь Майкла Джексона!