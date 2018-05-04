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  • Единственная дочь Майкла Джексона стала сногсшибательной красоткой, но есть одно «но»...

Единственная дочь Майкла Джексона стала сногсшибательной красоткой, но есть одно «но»... Смотрите галерею!

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Дочери Майкла Джексона уже 20 лет. Красотка вдет активную светскую жизнь, дразнит мужчин смелыми нарядами, но при этом встречается с женщиной! 

На днях Пэрис Джексон подтвердила свой роман с актрисой Карой Делевинь.

Слухи о том, что Пэрис Джексон и Кара Делевинь встречаются, ходят уже не первый месяц. Девушек не раз видели целующимися во время прогулок и свиданий в ресторанах, а позже папарацци даже удалось подловить этот момент. Впрочем, несмотря на такие доказательства, сами Кара и Пэрис подтверждать свои отношения офицаильными завялениями не спешили. И лишь на днях Джексон намекнула, что они с Делевинь все же вместе. 

Смотрите, какой красоткой выросла дочь Майкла Джексона!

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