Восемь типов витаминов, покупать которые глупо, бессмысленно и даже опасно!

Витамины и микроэлементы необходимы для здоровья, но это не значит, что огромные дозы этих веществ уберегут вас от болезней или продлят жизнь, пишет Lifter со ссылкой на Reader’s Digest.
Некоторые витамины даже могут нанести вред. В большинстве случаев получать полезные вещества желательно из сбалансированного рациона. Однако некоторым людям можно рекомендовать повышенную дозировку витаминов и минералов.
Вот восемь самых распространенных добавок, большинство из которых вам, скорее всего, не нужны:
1. Бета-каротин
Для большинства здоровых взрослых рекомендованная суточная норма бета-каротина (в форме витамина A) составляет 3000 МЕ для мужчин и 2130 МЕ для женщин. Пищевые источники — морковь, шпинат, кудрявая капуста и дыня.
Некоторые принимают бета-каротин как противораковый антиоксидант, но такие добавки могут лишь повысить риск рака легких у курильщиков и никак не предотвращают прочие виды рака.
2. Фолиевая кислота
Старайтесь ежедневно получать 400 мкг фолиевой кислоты, содержащейся в витаминизированном хлебе, сухих завтраках, бобовых и спарже. Поскольку фолиевая кислота понижает риск дефектов нервной трубки у новорождённых, многие женщины принимают её при беременности.
Но некоторые врачи полагают, что обогащение рациона фолиевой кислотой может быть причиной растущей заболеваемости раком кишечника.
Важно: рекомендуется принимать только беременным или желающим забеременеть женщинам.
3. Селен
Старайтесь получать 55 мкг селена из естественных источников — бразильских орехов, тунца и говядины. Некоторые принимают селен как защиту от рака, особенно рака простаты.
Но это может возыметь обратный эффект: исследования показывают, что приём селена может повысить риск низкодифференцированного рака простаты у мужчин, которым и так хватает селена.
Кроме того, селен может быть очень опасен при диабете. В исследовании 2007 года обнаружилось, что 200 мкг селена в день повышают риск диабета 2-го типа на 50%.
4. Витамин B6
Взрослым в возрасте 19–50 лет следует ежедневно получать 1,4 мг витамина B6 из печёной картошки, бананов и нута. После 50 мужчинам и женщинам требуется 1,5 мг.
Некоторые принимают его для профилактики старческого слабоумия и понижения уровня гомоцистеина (аминокислоты, вызывающей сердечно-сосудистые заболевания), но результаты исследований спорны.
Два исследования не выявили когнитивных улучшений, и хотя витамин B6 действительно снижает уровень гомоцистеина, неясно, предотвращает ли это сердечные приступы.
5. Витамин B12
Витамин B12 в больших количествах содержится в рыбе, моллюсках, нежирной говядине и витаминизированных сухих завтраках; обычно недостаток этого витамина наблюдается у вегетарианцев и веганов. Старайтесь ежедневно получать 2,4 мкг из этих источников.
Дефицит витамина B12, который может привести к анемии и деменции, наблюдается также у некоторых пожилых людей, поэтому добавки могут помочь. Однако высокие дозы B12 не предотвращают когнитивных нарушений и не придают энергии.
Вывод: Принимайте только по рекомендации врача.
6. Витамин C
Витамин C содержится в цитрусовых, дынях и помидорах; взрослым мужчинам нужно 90 мг в день, а женщинам — 75 мг. Некоторые принимают для профилактики простудных заболеваний, но обзор 30 клинических исследований не обнаружил никаких доказательств, что витамин C предотвращает простуду.
Впрочем, есть исключения: он может понизить риск у жителей холодных широт и людей, подвергающихся сильным физическим нагрузкам, типа марафонцев. Также витамин C может понадобиться курильщикам. Исследования не подтверждают предположения, что высокая дозировка витамина C помогает бороться с раком и сердечными заболеваниями.
Большинству людей не нужны добавки витамина C.
7. Витамин E
Витамин E, содержащийся в растительном масле, орехах и зелёных листовых овощах, якобы защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и болезни Альцгеймера. Старайтесь ежедневно получать 15 мг из пищевых источников.
Мало того, что исследования не подтверждают пользу витамина E для профилактики сердечных приступов и рака, так высокие дозы ещё и повышают риск инсульта.
С другой стороны, некоторые продукты действительно защищают от инсульта. Одно исследование показало, что витамин E из пищевых источников (но не в виде добавок) помогает предотвратить болезнь Альцгеймера.
8. Цинк
Рекомендованная суточная норма цинка (содержится в устрицах, нежирной говядине и сухих завтраках) составляет 11 мг для мужчин и 8 мг для женщин. Иногда заявляют, что этот микроэлемент помогает предотвратить и устранить симптомы простуды, но исследования это не подтверждают.
Несколько исследований позволяют предположить, что простудные симптомы не столь ярко выражены и быстрее проходят у тех, кто принимает цинк, но многие другие не обнаружили такой связи. Кроме того, высокие дозы ослабляют иммунную систему, поэтому не надо лечить простуду цинком.
Не принимайте цинк (кроме цинковых леденцов и аэрозолей во время простуды).