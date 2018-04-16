Восемь типов витаминов, покупать которые глупо, бессмысленно и даже опасно!

Некоторые витамины даже могут нанести вред. В большинстве случаев получать полезные вещества желательно из сбалансированного рациона. Однако некоторым людям можно рекомендовать повышенную дозировку витаминов и минералов.

Вот восемь самых распространенных добавок, большинство из которых вам, скорее всего, не нужны:

1. Бета-каротин

Для большинства здоровых взрослых рекомендованная суточная норма бета-каротина (в форме витамина A) составляет 3000 МЕ для мужчин и 2130 МЕ для женщин. Пищевые источники — морковь, шпинат, кудрявая капуста и дыня.

Некоторые принимают бета-каротин как противораковый антиоксидант, но такие добавки могут лишь повысить риск рака легких у курильщиков и никак не предотвращают прочие виды рака.

2. Фолиевая кислота

Старайтесь ежедневно получать 400 мкг фолиевой кислоты, содержащейся в витаминизированном хлебе, сухих завтраках, бобовых и спарже. Поскольку фолиевая кислота понижает риск дефектов нервной трубки у новорождённых, многие женщины принимают её при беременности.

ФОТО: Stephen Gibson/PantherMedia / Stephen Gibson

Но некоторые врачи полагают, что обогащение рациона фолиевой кислотой может быть причиной растущей заболеваемости раком кишечника.

Важно: рекомендуется принимать только беременным или желающим забеременеть женщинам.

3. Селен

Старайтесь получать 55 мкг селена из естественных источников — бразильских орехов, тунца и говядины. Некоторые принимают селен как защиту от рака, особенно рака простаты.

ФОТО: Elena Elisseeva/PantherMedia / Elena Elisseeva

Но это может возыметь обратный эффект: исследования показывают, что приём селена может повысить риск низкодифференцированного рака простаты у мужчин, которым и так хватает селена.

Кроме того, селен может быть очень опасен при диабете. В исследовании 2007 года обнаружилось, что 200 мкг селена в день повышают риск диабета 2-го типа на 50%.

4. Витамин B6

Взрослым в возрасте 19–50 лет следует ежедневно получать 1,4 мг витамина B6 из печёной картошки, бананов и нута. После 50 мужчинам и женщинам требуется 1,5 мг.

Некоторые принимают его для профилактики старческого слабоумия и понижения уровня гомоцистеина (аминокислоты, вызывающей сердечно-сосудистые заболевания), но результаты исследований спорны.

Два исследования не выявили когнитивных улучшений, и хотя витамин B6 действительно снижает уровень гомоцистеина, неясно, предотвращает ли это сердечные приступы.

5. Витамин B12

Витамин B12 в больших количествах содержится в рыбе, моллюсках, нежирной говядине и витаминизированных сухих завтраках; обычно недостаток этого витамина наблюдается у вегетарианцев и веганов. Старайтесь ежедневно получать 2,4 мкг из этих источников.

ФОТО: Jan Mika/PantherMedia / Jan Mika

Дефицит витамина B12, который может привести к анемии и деменции, наблюдается также у некоторых пожилых людей, поэтому добавки могут помочь. Однако высокие дозы B12 не предотвращают когнитивных нарушений и не придают энергии.

Вывод: Принимайте только по рекомендации врача.

6. Витамин C

Витамин C содержится в цитрусовых, дынях и помидорах; взрослым мужчинам нужно 90 мг в день, а женщинам — 75 мг. Некоторые принимают для профилактики простудных заболеваний, но обзор 30 клинических исследований не обнаружил никаких доказательств, что витамин C предотвращает простуду.

Впрочем, есть исключения: он может понизить риск у жителей холодных широт и людей, подвергающихся сильным физическим нагрузкам, типа марафонцев. Также витамин C может понадобиться курильщикам. Исследования не подтверждают предположения, что высокая дозировка витамина C помогает бороться с раком и сердечными заболеваниями.

Большинству людей не нужны добавки витамина C.

7. Витамин E

Витамин E, содержащийся в растительном масле, орехах и зелёных листовых овощах, якобы защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и болезни Альцгеймера. Старайтесь ежедневно получать 15 мг из пищевых источников.

Мало того, что исследования не подтверждают пользу витамина E для профилактики сердечных приступов и рака, так высокие дозы ещё и повышают риск инсульта.

ФОТО: Jon Helgason/PantherMedia / Jon Helgason

С другой стороны, некоторые продукты действительно защищают от инсульта. Одно исследование показало, что витамин E из пищевых источников (но не в виде добавок) помогает предотвратить болезнь Альцгеймера.

8. Цинк

Рекомендованная суточная норма цинка (содержится в устрицах, нежирной говядине и сухих завтраках) составляет 11 мг для мужчин и 8 мг для женщин. Иногда заявляют, что этот микроэлемент помогает предотвратить и устранить симптомы простуды, но исследования это не подтверждают.

ФОТО: LightField Studios/PantherMedia / LightField Studios

Несколько исследований позволяют предположить, что простудные симптомы не столь ярко выражены и быстрее проходят у тех, кто принимает цинк, но многие другие не обнаружили такой связи. Кроме того, высокие дозы ослабляют иммунную систему, поэтому не надо лечить простуду цинком.