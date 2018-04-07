суббота, 7 апреля 2018 г.
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  • Ты не поверишь! Смотри, кому в Таллинне Alekseev подарил шикарный букет

Ты не поверишь! Смотри, кому в Таллинне Alekseev подарил шикарный букет ФОТО И ВИДЕО!

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ФОТО: Viktor Burkivski

6 апреля в Таллинне прошел концерт популярного певца ALEKSEEV. Автор хитов «Пьяное солнце» и «Снов осколки» приехал в Таллинн незадолго до концерта и решил не терять время зря!

Для начала молодой человек заинтриговал своих поклонников видео, снятым в одном из цветочных магазинов Таллинна. Позже выяснилось, что букет он покупал для эстонской певицы Элины Нечаевой!

Уже в мае Элина и Никита Алексеев отправятся в Португалию, чтобы представить на конкурсе «Евровидение-2018» Эстонию и Белоруссию соответственно.  

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