Ты не поверишь! Смотри, кому в Таллинне Alekseev подарил шикарный букет ФОТО И ВИДЕО!
7 апреля 2018 г., 0:56
6 апреля в Таллинне прошел концерт популярного певца ALEKSEEV. Автор хитов «Пьяное солнце» и «Снов осколки» приехал в Таллинн незадолго до концерта и решил не терять время зря!
Для начала молодой человек заинтриговал своих поклонников видео, снятым в одном из цветочных магазинов Таллинна. Позже выяснилось, что букет он покупал для эстонской певицы Элины Нечаевой!
Уже в мае Элина и Никита Алексеев отправятся в Португалию, чтобы представить на конкурсе «Евровидение-2018» Эстонию и Белоруссию соответственно.