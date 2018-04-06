Звезда Instagram разбилась на мотоцикле сразу после гибели своих родителей

Звезда "Инстаграма" погибла за рулём мотоцикла спустя четыре месяца после того, как лишилась родителей. 33-летняя Аннет Кэррион, за жизнью которой следили 146 тыс. пользователей, разбилась на любимом участке автомагистрали в Калифорнии. Один из последних постов девушка посвятила покойному отцу, которого не стало в возрасте 81 года, сообщает Life.ru со ссылкой на Mirror.

58-летней матери Аннет Софии не стало на следующий день после Дня благодарения. Женщина долгое время боролась с раком поджелудочной железы и прямой кишки. Отец умер вскоре после неё.

"После того как моя мама умерла четыре месяца назад, сердце моего отца разбилось. Он был так подавлен после того, как его жены, с которой он был вместе 35 лет, не стало... И никто не мог составить ему компанию. Его здоровье стало ухудшаться", - последний пост Аннет в Instagram.

Сама девушка погибла после того, как её мотоцикл съехал с дороги. За несколько недель до этого она опубликовала на YouTube ролик, посвящённый матери. В честь неё она сделала себе татуировки с изображением ножниц — София работала парикмахером.

"У меня никогда не было никого, кто был бы для меня таким близким человеком, поэтому мне очень трудно справляться с её уходом. Я думаю о всех будущих моментах, когда её не будет рядом: моя свадьба, она не увидит моих детей. И это действительно больно", - слова Аннет из видео на YouTube.