15 удивительных фактов о людях, рожденных в апреле

Эти люди успешны практически во всем!
Апрель – месяц, когда начинает зеленеть трава и расцветать деревья и кусты. Именно в этом месяце мы начинаем по-настоящему чувствовать наступление весны. Возможно по этой причине дети, рожденные в апреле, обладают дружелюбным и пылким характером, пишет Esotericlog.ru.
Месяц апрель назван в честь древнегреческой богини любви Афродиты. У римлян название Aprilis означало "открывающий".
Это месяц сюрпризов и противоречий, ведь в апреле родилось не только множество гениев, но и безумных деспотов. Вот, еще несколько интересных фактов о рожденных в апреле.
1. Они рождены под знаком Овна или Тельца
Если говорить об астрологии, то люди, которые празднуют день рождения с 1 по 20 апреля, относятся к знаку Овна, находящегося под покровительством планеты и римского бога войны Марса. Те, кто родился с 21 по 30 апреля, уже попадают под зодиакальный знак Тельца. Этот земной знак управляется планетой и римской богиней любви Венерой.
2. Камень их рождения – алмаз
Камень рождения для апрельских людей - алмаз, одно из самых твердых веществ на планете, которое формируется глубоко в земле. Он же считается самым ценным из всех камней.
Считается, что алмазы приносят разного рода преимущества своим обладателям, повышая их внутреннюю силу и помогая в отношениях. Они приносят ясность, изобилие, смелость, богатство и символизируют вечную любовь.
3. В апреле два цветка рождения
Два цветка символизируют месяц апрель: маргаритка и душистый горошек. Маргаритка олицетворяет невинность, преданную любовь и чистоту. Душистый горошек является символом блаженного наслаждения, и его часто используют для прощания.
4. Они умеют поставить себя на место другого
Люди, рожденные в апреле, всегда чувствуют, что происходит вокруг них, так как они очень эмоциональны. Они всегда могут дать совет тем, кто разочаровался, расстроен или не знает, что делать в жизни. Они способны образумить и вдохновить человека.
5. Они успешны во многих профессиях
В то время как люди, рожденные в другие месяцы, как правило, выбирают лишь несколько избранных профессий, этого нельзя сказать про апрельских людей.
Возможно, благодаря лидерским качествам и напористости те, кто родился в апреле, становятся успешны во многих профессиях. Вы никогда не обнаружите их скучающими, потому что у них всегда много хобби, или они занимаются какой-то деятельностью.
6. Они болеют реже других
Согласно медицинским исследованиям Колумбийского университета люди, которые родились в этом месяце, реже болеют сердечно-сосудистыми, неврологическими, респираторными заболеваниями и болезнями репродуктивных органов, чем те, кто рожден в остальные месяцы года.
Люди, рожденные в апреле
7. Они более оптимистичны
Согласно научным исследованиям люди, рожденные в марте, апреле и мае, набирают высокие баллы по шкале гипертимии. Гипертимия – это научный термин, означающий приподнятое настроение и оптимизм. Апрельские дети всегда будут видеть стакан наполовину полным и видеть положительные моменты во всем.
8. Среди рожденных в апреле много гениев и правителей
Если вы родились в апреле, то вы разделяете свой день рождения с такими известными людьми, как королева Елизавета II, Леонардо да Винчи, Уильям Шекспир, Джеки Чан, Гарри Каспаров, Алла Пугачева, Аль Пачино, Барбара Стрейзанд, Адольф Гитлер и многими другими.
9. Если вы женитесь в апреле, у вас будет хороший брак
Рожденные в апреле относятся к знаку зодиака Овен и чаще всего заключают браки с Овнами, преуспевают в жизни, а их замужество наполнено спонтанностью. Если вы родились в последние 10 дней апреля, то у вас, скорее всего, будет основательный брак, где оба партнера будут питать общую любовь к красивой жизни и прекрасным вещам.
10. Они смелы и авантюрны
Одной из характерных черт, рожденных в апреле, является их нелюбовь к рутине, монотонности и предсказуемой жизни. Эти люди не ищут легких путей.
Каким бы сложным ни было дело, они всегда смело и энергично берутся за него. Это настоящие любители острых ощущений, которые обожают приливы адреналина.
11. Они независимы
Люди, рожденные в апреле, предпочитают все делать по-своему, они нуждаются в личном пространстве и свободе. Многих раздражает, когда кто-то указывает им, что нужно, а что не нужно делать. Они сами прокладывают свой путь, и не ждут, когда им подадут все на блюдечке. Они стараются не зависеть от семьи и от партнеров.
12. Они романтичны
Апрельских мужчин и женщин можно назвать настоящими романтиками. Они способны любить по максимуму, если считают, что нашли подходящего партнера, иначе они становятся просто равнодушны.
Вы будете знать, нравитесь вы им или нет, так как они способны довольно ясно обозначить свои намерения. Порой любовь может их ослепить, и они могут быстро влюбиться, не понимая, что этот человек им не подходит.
13. Они прекрасные друзья
Они ценят дружбу превыше всего и везде, где появляются, заводят себе массу друзей. Перед их харизмой, игривостью и энергичностью и трудно устоять. Они, как магнит притягивают остальных.
14. Они нетерпеливы
Так как по натуре они очень любопытны, они всегда пытаются найти ответы на свои вопросы, и хотят получить их здесь и сейчас. Они очень быстро становятся нетерпеливыми, из-за чего в их голове может творится полная неразбериха. Им нужно научиться самим находить ответы.
15. Они умеют убеждать.
Благодаря завораживающей внешности, воодушевляющей и любящей натуре они способны убедить вас в чем угодно. Они настолько умело это делают, что порой вы сами не понимаете, как вас убедили.
Однако они щедры и заботливы, и поэтому вы не сможете обижаться на них слишком долго.