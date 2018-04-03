15 удивительных фактов о людях, рожденных в апреле

8. Среди рожденных в апреле много гениев и правителей

Если вы родились в апреле, то вы разделяете свой день рождения с такими известными людьми, как королева Елизавета II, Леонардо да Винчи, Уильям Шекспир, Джеки Чан, Гарри Каспаров, Алла Пугачева, Аль Пачино, Барбара Стрейзанд, Адольф Гитлер и многими другими.

9. Если вы женитесь в апреле, у вас будет хороший брак

Рожденные в апреле относятся к знаку зодиака Овен и чаще всего заключают браки с Овнами, преуспевают в жизни, а их замужество наполнено спонтанностью. Если вы родились в последние 10 дней апреля, то у вас, скорее всего, будет основательный брак, где оба партнера будут питать общую любовь к красивой жизни и прекрасным вещам.

10. Они смелы и авантюрны

Одной из характерных черт, рожденных в апреле, является их нелюбовь к рутине, монотонности и предсказуемой жизни. Эти люди не ищут легких путей.

Каким бы сложным ни было дело, они всегда смело и энергично берутся за него. Это настоящие любители острых ощущений, которые обожают приливы адреналина.

11. Они независимы

Люди, рожденные в апреле, предпочитают все делать по-своему, они нуждаются в личном пространстве и свободе. Многих раздражает, когда кто-то указывает им, что нужно, а что не нужно делать. Они сами прокладывают свой путь, и не ждут, когда им подадут все на блюдечке. Они стараются не зависеть от семьи и от партнеров.

12. Они романтичны

Апрельских мужчин и женщин можно назвать настоящими романтиками. Они способны любить по максимуму, если считают, что нашли подходящего партнера, иначе они становятся просто равнодушны.

Вы будете знать, нравитесь вы им или нет, так как они способны довольно ясно обозначить свои намерения. Порой любовь может их ослепить, и они могут быстро влюбиться, не понимая, что этот человек им не подходит.

13. Они прекрасные друзья

Они ценят дружбу превыше всего и везде, где появляются, заводят себе массу друзей. Перед их харизмой, игривостью и энергичностью и трудно устоять. Они, как магнит притягивают остальных.

14. Они нетерпеливы

Так как по натуре они очень любопытны, они всегда пытаются найти ответы на свои вопросы, и хотят получить их здесь и сейчас. Они очень быстро становятся нетерпеливыми, из-за чего в их голове может творится полная неразбериха. Им нужно научиться самим находить ответы.

15. Они умеют убеждать.

Благодаря завораживающей внешности, воодушевляющей и любящей натуре они способны убедить вас в чем угодно. Они настолько умело это делают, что порой вы сами не понимаете, как вас убедили.