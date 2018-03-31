суббота, 31 марта 2018 г.
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  • Мамочки, восьмой размер! Платье модели едва удержало ее фантастическую грудь

Мамочки, восьмой размер! Платье модели едва удержало ее фантастическую грудь

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Обладательница натурального бюста восьмого размера модель Линдси Пелас не только радует своих поклонников пикантными снимками в соцсетях, но еще и посещает многочисленные официальные приемы, где также не упускает возможность показать свое «богатство» во всей красе.

На днях 26-летняя сексапильная блондинка приняла участие в благотворительном мероприятии Babes in Toyland, целью которого является сбор средств для защиты животных.

Для этого публичного выхода в свет Линдси выбрала черное облегающее платье с таким откровенным декольте, которое обнажило гораздо больше, чем следовало бы.

Эта красотка стала известной два года назад, когда переехала в Лос-Анджелес, чтобы воплотить в жизнь свою мечту стать моделью. Она снималась для Playboy, Cosmopolitan, Maxim, GQ и другиих известных глянцев.

Идеальная фигура в сочетании с красивым лицом и, естественно, феноменально пышная грудь помогли Пелас заполучить почти 3,5 миллиона подписчиков на ее странице в Instagram.

Сама Линдси говорит, что благодарна природе за такой «дар», однако с ним связана масса проблем. Но, судя по всему, ради известности девушка готова стерпеть все трудности.

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