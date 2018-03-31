Мамочки, восьмой размер! Платье модели едва удержало ее фантастическую грудь

На днях 26-летняя сексапильная блондинка приняла участие в благотворительном мероприятии Babes in Toyland, целью которого является сбор средств для защиты животных.

Для этого публичного выхода в свет Линдси выбрала черное облегающее платье с таким откровенным декольте, которое обнажило гораздо больше, чем следовало бы.

Эта красотка стала известной два года назад, когда переехала в Лос-Анджелес, чтобы воплотить в жизнь свою мечту стать моделью. Она снималась для Playboy, Cosmopolitan, Maxim, GQ и другиих известных глянцев.

Идеальная фигура в сочетании с красивым лицом и, естественно, феноменально пышная грудь помогли Пелас заполучить почти 3,5 миллиона подписчиков на ее странице в Instagram.