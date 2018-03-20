Врачи предостерегают: ты совершаешь эту ошибку каждое утро

По данным Британской ассоциации стоматологов, зубы необходимо чистить непосредственно перед сном и еще один раз в течение дня, передает Сегодня.

"Если вы привыкли чистить зубы утром, то неважно, делаете ли вы это до завтрака или после него. Но помните: между приемом пищи и гигиенической процедурой должно пройти не менее часа!".

Все дело в том, что продукты с высоким содержанием кислот, например фрукты и соки, делают эмаль более пористой, и, если вы почистить зубы сразу после еды, вы можете нанести ей большой вред.

Как часто нужно чистить зубы

Специалисты Британской ассоциации стоматологов советуют чистить зубы дважды в день в течение двух минут, используя пасту со фтором. Зубная щетка нужна не только для зубов – с ее помощью можно аккуратно удалить налет с десен и языка.

Как правильно чистить зубы

Тщательно очистите все поверхности зубов – наружную, внутреннюю и жевательную – мягкими массажными движениями. После окончания процедуры выплюньте остатки зубной пасты. Удалите налет в промежутках между зубами с помощью межзубного ершика или зубной нити.

Стоматологи не советуют ополаскивать ротовую полость чистой водой сразу после чистки – микродозы фтора не навредят организму, но укрепят эмаль.

Специалисты медицинского портала NHS не рекомендуют использовать ополаскиватель для полости рта сразу же после чистки зубов. Жидкости на основе фтора действительно препятствуют разрушению эмали, но не стоит применять их одновременно с концентрированной зубной пастой.