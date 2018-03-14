Это важно знать: какие виды любви бывают?

Так же смешно вам будет вспоминать о своей нынешней любви через 20 лет. А все это происходит потому, что любовь условно можно разделить на несколько типов: это и любовь-драма, и любовь-одержимость, и сексуальная страсть, и любовь-уважение, пишет Dvorec.ru.

В принципе, каждая женщина может испытать всю эту разнообразную гамму чувств на собственном опыте, но, конечно, не все разновидности сразу, а поэтапно.

Например, подростковая любовь относится к категории любовь-драма - ей характерны слепая вера и обожание выбранного объекта, как самого себя. А все потому, что первая любовь - это не любовь к конкретному человеку, а скорее любовь к себе.

Как правило, она бывает неудачной, и от этого становится еще больнее. Ведь это ваш первый опыт, и если он приносит вам разочарование, то вы надолго можете выйти из колеи, потерять веру в людей (как же так: вы любили, как вам казалось, а вас бросили). Единственный способ пережить эту любовь максимально безболезненно - это принимать все так, как есть. Конечно, без опытного друга (например, мамы) здесь не обойтись.

Другая категория любви

любовь-страсть - приходит к нам чуть позже - в 18-22 года. Она сводится, скорее, к желанию обладать своим партнером целиком и полностью. И нужна такая любовь скорее для самоутверждения, чем для удовольствия. Еще в этом возрасте часто говорят: "У него есть белый "Мерседес" и дом за границей", то есть в первую очередь оценивается материальное положение человека (конечно, в этом нет ничего плохого - влюбиться в обеспеченного человека), но ошибка в том, что в этом возрасте редко прислушиваются к своим ощущениям - просто ищут конкретного человека, и все. А вы спросите себя, что вы испытываете к этому человеку: любовь, или он просто тот человек, который обладает теми материальными благами, которые вас устраивают?

Если же это прекрасное чувство посетило вас в 25-29 лет, то это другая разновидность любви к себе, но уже основанная на более объективной самооценке. То есть в этом возрасте при внешнем недоверии к мужчинам внутренне женщина продолжает оставаться человеком, верящим в святую и чистую любовь. Просто, кроме мужчин, она начинает замечать еще и себя. Но учтите, что при этом страдает мужчина, так как в первую очередь вы зациклены на себе, своей жизни и своих переживаниях, а не на человеке, которого вы любите.

После тридцати, наоборот, возникает ощущение нелюбви к себе. Женщине кажется, что ее уже никто не полюбит, и что она в свое время упустила этот шанс. Возникают неуверенность и сомнения в появившемся вдруг мужчине: если в этом возрасте он еще не женился - значит, что-то не то (либо со здоровьем не лады, либо характер не очень). А если разведен - значит, хорош "субчик", если с ним не ужилась жена. Даже если вам кажется, что вы его любите, то эти важные, с вашей точки зрения, аргументы все равно перебарывают.

Вот когда наступает настоящая любовь, так это к 40-летнему возрасту. Любовь больше всего похожа на любовь именно в этом возрасте. Доказывать ее никому не надо - после сорока женщина понимает, что если требуются доказательства, то любви никакой нет. Любишь уже не за внешность, деньги, силу - вообще, не за что-то, а просто любишь и чувствуешь это каждой клеточкой. Вы просто испытываете наслаждение от того, что видите, ощущаете именно того человека, которого действительно любите и который любит вас. Начинается как бы новый этап в вашей жизни. Комплексы уже тревожат гораздо меньше, нет панического страха остаться одной.