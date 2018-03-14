среда, 14 марта 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Это важно знать: какие виды любви бывают?

Это важно знать: какие виды любви бывают?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Любовь.

ФОТО: Scanpix

У каждого из нас бывают моменты, когда мы с улыбкой вспоминаем страстную школьную влюбленность, нам казалось, что это на всю жизнь.

Так же смешно вам будет вспоминать о своей нынешней любви через 20 лет. А все это происходит потому, что любовь условно можно разделить на несколько типов: это и любовь-драма, и любовь-одержимость, и сексуальная страсть, и любовь-уважение, пишет Dvorec.ru.

В принципе, каждая женщина может испытать всю эту разнообразную гамму чувств на собственном опыте, но, конечно, не все разновидности сразу, а поэтапно.

Например, подростковая любовь относится к категории любовь-драма - ей характерны слепая вера и обожание выбранного объекта, как самого себя. А все потому, что первая любовь - это не любовь к конкретному человеку, а скорее любовь к себе.

Как правило, она бывает неудачной, и от этого становится еще больнее. Ведь это ваш первый опыт, и если он приносит вам разочарование, то вы надолго можете выйти из колеи, потерять веру в людей (как же так: вы любили, как вам казалось, а вас бросили). Единственный способ пережить эту любовь максимально безболезненно - это принимать все так, как есть. Конечно, без опытного друга (например, мамы) здесь не обойтись.

Другая категория любви 

любовь-страсть - приходит к нам чуть позже - в 18-22 года. Она сводится, скорее, к желанию обладать своим партнером целиком и полностью. И нужна такая любовь скорее для самоутверждения, чем для удовольствия. Еще в этом возрасте часто говорят: "У него есть белый "Мерседес" и дом за границей", то есть в первую очередь оценивается материальное положение человека (конечно, в этом нет ничего плохого - влюбиться в обеспеченного человека), но ошибка в том, что в этом возрасте редко прислушиваются к своим ощущениям - просто ищут конкретного человека, и все. А вы спросите себя, что вы испытываете к этому человеку: любовь, или он просто тот человек, который обладает теми материальными благами, которые вас устраивают?

Если же это прекрасное чувство посетило вас в 25-29 лет, то это другая разновидность любви к себе, но уже основанная на более объективной самооценке. То есть в этом возрасте при внешнем недоверии к мужчинам внутренне женщина продолжает оставаться человеком, верящим в святую и чистую любовь. Просто, кроме мужчин, она начинает замечать еще и себя. Но учтите, что при этом страдает мужчина, так как в первую очередь вы зациклены на себе, своей жизни и своих переживаниях, а не на человеке, которого вы любите.

После тридцати, наоборот, возникает ощущение нелюбви к себе. Женщине кажется, что ее уже никто не полюбит, и что она в свое время упустила этот шанс. Возникают неуверенность и сомнения в появившемся вдруг мужчине: если в этом возрасте он еще не женился - значит, что-то не то (либо со здоровьем не лады, либо характер не очень). А если разведен - значит, хорош "субчик", если с ним не ужилась жена. Даже если вам кажется, что вы его любите, то эти важные, с вашей точки зрения, аргументы все равно перебарывают.

Вот когда наступает настоящая любовь, так это к 40-летнему возрасту. Любовь больше всего похожа на любовь именно в этом возрасте. Доказывать ее никому не надо - после сорока женщина понимает, что если требуются доказательства, то любви никакой нет. Любишь уже не за внешность, деньги, силу - вообще, не за что-то, а просто любишь и чувствуешь это каждой клеточкой. Вы просто испытываете наслаждение от того, что видите, ощущаете именно того человека, которого действительно любите и который любит вас. Начинается как бы новый этап в вашей жизни. Комплексы уже тревожат гораздо меньше, нет панического страха остаться одной.

Как видим, любовь многолика. И никто не может сказать вам точно, когда и в кого вы влюбитесь, и какая любовь из перечисленных нами вас посетит. Но в том, что это произойдет, можете не сомневаться.

 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ