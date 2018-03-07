Как перестать поддаваться влиянию настроения других людей

Трудно находиться рядом с сердитыми, капризными, печальными или разочарованными людьми. Многие из нас несколько чересчур чувствительны к настроениям других людей, но реальность такова, что мы несем ответственность только за собственные эмоции.
Простой способ не перенимать эмоции других людей, — лучше осознавать свое настроение и эмоции, но это может оказаться трудной задачей, поскольку, во-первых, вокруг нас много чего происходит, а, во-вторых, можно легко обвинить в своем дискомфорте внешнее влияние, пишет Soulpost.ru.
Когда мы учимся брать на себя ответственность за собственное настроение, мы понимаем, что у нас есть выбор, как мы хотим себя чувствовать.
Представьте такую ситуацию: вы в прекрасном настроении после отлично проведенного времени, садитесь в такси, чтобы доехать домой, и к вам подсаживают знакомого, у которого ужасное настроение. В таком случае вы подумаете вот о чем: пожелаете, чтобы этого человека не было с вами, почувствуете вину за плохое настроение этого человека, подумаете, что плохо провели свой день. Все эти три мысли разрушительны, и очень быстро вы испортите свое настроение.
Но если вы попробуете быть повнимательнее все изменится.
Используйте свое любопытство, чтобы ощутить собственные эмоции и чувства, таким образом вы останетесь при своем настроении.
У вас нет причин чувствовать себя плохо. Плохое настроение человека, сидящего рядом с вами в машине, — это его личное дело, его опыт. Вы можете лишь мысленно посочувствовать ему, проявить сострадание и вернуться к прекрасному расположению духа, оттолкнув от себя мысли, которые твердят, что ваш опыт был отрицательным, когда на самом деле это не так.
В такой ситуации все, что вы можете сделать — обратить внимание на свой позитивный опыт.
Каждый человек имеет право быть в плохом настроении и не чувствовать ответственности за плохое настроение других людей.
Самосознание — ключ к тому, чтобы быть менее затронутым настроениями и эмоциями других. Признав, что мы несем ответственность только за собственные эмоции, мы освободим себя от влияния на нас настроения других людей.
Когда мы не осознаем, что мы переживаем, мы теряемся в опыте окружающих нас людей. Когда это происходит, мы приравниваем себя к другим людям, игнорируя собственные потребности.
Наша цель в жизни — не исправлять других, заставлять кого-либо чувствовать себя лучше или не давать кому-либо почувствовать дискомфорт. Большинство из нас совершенно смущены и озадачены своим личным опытом, так как же мы узнаем, что нужно другим людям, не зная, чего хотим сами?
Сосредоточьтесь на том, чтобы стать близкими с самими собой.
Развивая внутреннее понимание нашего бытия, мы способны понять собственные потребности. И, когда рядом человек, чье настроение может повлиять на нас, мы знаем, как настроиться на собственные чувства так, чтобы наше настроение не изменилось.