Как перестать поддаваться влиянию настроения других людей

Простой способ не перенимать эмоции других людей, — лучше осознавать свое настроение и эмоции, но это может оказаться трудной задачей, поскольку, во-первых, вокруг нас много чего происходит, а, во-вторых, можно легко обвинить в своем дискомфорте внешнее влияние, пишет Soulpost.ru.

Когда мы учимся брать на себя ответственность за собственное настроение, мы понимаем, что у нас есть выбор, как мы хотим себя чувствовать.

Представьте такую ситуацию: вы в прекрасном настроении после отлично проведенного времени, садитесь в такси, чтобы доехать домой, и к вам подсаживают знакомого, у которого ужасное настроение. В таком случае вы подумаете вот о чем: пожелаете, чтобы этого человека не было с вами, почувствуете вину за плохое настроение этого человека, подумаете, что плохо провели свой день. Все эти три мысли разрушительны, и очень быстро вы испортите свое настроение.

Но если вы попробуете быть повнимательнее все изменится.

Используйте свое любопытство, чтобы ощутить собственные эмоции и чувства, таким образом вы останетесь при своем настроении.

У вас нет причин чувствовать себя плохо. Плохое настроение человека, сидящего рядом с вами в машине, — это его личное дело, его опыт. Вы можете лишь мысленно посочувствовать ему, проявить сострадание и вернуться к прекрасному расположению духа, оттолкнув от себя мысли, которые твердят, что ваш опыт был отрицательным, когда на самом деле это не так.

В такой ситуации все, что вы можете сделать — обратить внимание на свой позитивный опыт.

Каждый человек имеет право быть в плохом настроении и не чувствовать ответственности за плохое настроение других людей.

Самосознание — ключ к тому, чтобы быть менее затронутым настроениями и эмоциями других. Признав, что мы несем ответственность только за собственные эмоции, мы освободим себя от влияния на нас настроения других людей.

Когда мы не осознаем, что мы переживаем, мы теряемся в опыте окружающих нас людей. Когда это происходит, мы приравниваем себя к другим людям, игнорируя собственные потребности.

Наша цель в жизни — не исправлять других, заставлять кого-либо чувствовать себя лучше или не давать кому-либо почувствовать дискомфорт. Большинство из нас совершенно смущены и озадачены своим личным опытом, так как же мы узнаем, что нужно другим людям, не зная, чего хотим сами?

Сосредоточьтесь на том, чтобы стать близкими с самими собой.