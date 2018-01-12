Превзошла себя: Ани Лорак поделилась фото в крошечном бикини
12 января 2018 г., 15:46
Певица Ани Лорак опубликовала на странице в Instagram соблазнительное фото в откровенном купальнике.
Каролина вместе с мужем Муратом и шестилетней дочерью Соней проводит зимние каникулы в жаркой Мексике.
На новом снимке 39-летняя Ани позирует в красном мини-бикини, демонстрируя пышную грудь. На отдыхе певица прокатилась на водном скутере.
"Грудь шикарная", "Ты шикарно выглядишь", "Спасательница Малибу", "Силиконовую грудь сделала?", "Силикон творит чудеса", "Все хорошо, но до Лободы работать и работать", "Вы просто королева океана", – комментируют пользователи.