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Ученые наконец-то выяснили, как влияет рапсовое масло на мозг и пищеварение

Результаты неутешительны...

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ФОТО: Panther Media/Scanpix

Рапсовое масло используют как в пищевой промышленности (делают из него майонез, маргарин), так и в сталелитейном производстве, изготовлении смазочных материалов, пленки и так далее, пишет Lifter со ссылкой на Natural News.

Группе американских ученых удалось доказать, что рапсовое масло на самом деле вредит людям с болезнью Альцгеймера. Хотя раньше считалось, что оно благоприятно влияет на течение болезни.

Как выяснилось, ежедневное его употребление нарушает процессы памяти в головном мозге.

Лабораторные грызуны, на которых проводился эксперимент, получали еду с добавлением рапсового масла.

Впоследствии у животных обнаружились деструктивные изменения в коре головного мозга:

  • мыши начали плохо ориентироваться в лабиринте, который до этого проходили без особых проблем и ошибок;
  • у них ухудшилась так называемая короткая память, которая отвечает за способность к обучению.

Эти симптомы характерны для тех, кто страдает болезнью Альцгеймера. Можно предположить, что регулярное употребление рапсового масла рано или поздно приведет к развитию этого заболевания.

Употребление рапсового масла сказалось и на организме в целом: грызуны начали быстро полнеть.

Рапсовое масло позиционируется маркетологами как полезное для здоровья, оно имеет одно неоспоримое преимущество - низкая цена. Другие растительные масла намного дороже рапсового.

Теперь становится ясно, что рапсовое масло не пригодно для пищи и должно применяться исключительно в промышленности, не связанной с производством пищи.

Вы тоже считали рапсовое масло полезным для здоровья? Часто ли вы употребляете продукты, изготовленные с применением этого масла?

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