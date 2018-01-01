Ученые наконец-то выяснили, как влияет рапсовое масло на мозг и пищеварение

Группе американских ученых удалось доказать, что рапсовое масло на самом деле вредит людям с болезнью Альцгеймера. Хотя раньше считалось, что оно благоприятно влияет на течение болезни.

Как выяснилось, ежедневное его употребление нарушает процессы памяти в головном мозге.

Лабораторные грызуны, на которых проводился эксперимент, получали еду с добавлением рапсового масла.

Впоследствии у животных обнаружились деструктивные изменения в коре головного мозга:

мыши начали плохо ориентироваться в лабиринте, который до этого проходили без особых проблем и ошибок;

у них ухудшилась так называемая короткая память, которая отвечает за способность к обучению.

Эти симптомы характерны для тех, кто страдает болезнью Альцгеймера. Можно предположить, что регулярное употребление рапсового масла рано или поздно приведет к развитию этого заболевания.

Употребление рапсового масла сказалось и на организме в целом: грызуны начали быстро полнеть.

Рапсовое масло позиционируется маркетологами как полезное для здоровья, оно имеет одно неоспоримое преимущество - низкая цена. Другие растительные масла намного дороже рапсового.

Теперь становится ясно, что рапсовое масло не пригодно для пищи и должно применяться исключительно в промышленности, не связанной с производством пищи.

Вы тоже считали рапсовое масло полезным для здоровья? Часто ли вы употребляете продукты, изготовленные с применением этого масла?