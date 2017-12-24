Люди, которые ложатся спать после полуночи - умнейшие на Земле

Статья дополняется исследованиями, которые подтверждают, что люди, создающие новые эволюционные шаблоны (в сравнении с теми, кто придерживается шаблонов, созданных предками) более прогрессивны.

Те, кто ищут и стремятся к переменам, всегда считались наиболее развитыми и умными в обществе. Согласно исследованиям Мадридского университета, те, кто ложится позже (естественно, позже и просыпается) получают более высокие баллы на тестах по индуктивному мышлению. Этот тест обычно ассоциируется с общим уровнем интеллекта.

ABC Science рассказала про исследования Католического Университета Священного Сердца в Милане, во время которых было опрошено 120 женщин и мужчин разного возраста по поводу их режима сна.

Также участникам опросов было предложено пройти три теста, разработанных для определения креативности мышления. Исследуемые выполняли задания на оригинальность, творчество и сдавали кучу других разных тестов. Согласно полученным данным, «ночные» люди умнее (и более творческие) по всем критериям.

Главный автор исследований, Марина Гиампьетро, верит, что эта креативность выведена из нетрадиционных распорядков дня и из-за возможности находить альтернативные и более оригинальные решения.

Все зависит от того, что именно вы делаете в свободное время. Да, ранние пташки бывают более продуктивными, но те, кто позже просыпаются – более творческие.

Жаворонки пользуются утренними часами для выполнения рутинных заданий, как поход в тренажер, приготовление кофе или поездка на работу пораньше. Но те, кто ложатся позже, намного больше пользы получают от ночных посиделок – это их особое время, чтобы узнать что-то новое и создать нечто интересное.

Просыпаясь в шесть утра, вы обычно ложитесь спать в девять вечера, а значит, усталость начинает проявляться около 17. День вы можете начать со всплеска энергии, но в полдень вы уже выдохлись.

Жаворонки выжимают себя на полную и портят себе вторую часть дня.

Исследователи из Льежского университета Бельгии проверили 15 «сов» и 15 «жаворонков». Они измерили их активность мозга после пробуждения и через 10,5 часов. Обе группы показали похожие результаты после пробуждения. Но спустя десять часов, у ранних пташек значительно уменьшилась активность мозга, в отличие от «сов».

Они наголову опережают остальных и подвержены меньшим стрессам

Все зависит лишь от того, как вы относитесь к таким циклам. Вам может показаться, что позже проснувшись, пропускаешь утренние часы, но те, кто рано ложатся, пропускают целые ночи.

«Совы» имеют гораздо лучшее настроение на протяжении всего дня

Как рассказывает BBC, команда исследователей из Вестминстера на протяжении 2 дней по 8 раз в сутки брала на анализ слюну 42 волонтеров. После анализа образцов, они обнаружили, что люди, встающие раньше, имеют более высокий уровень кортизола, самого главного стрессового гормона.

В результате, «ранние пташки» чаще жалуются на мышечную боль, простуду и головные боли

Люди, которые просыпаются раньше, имеют большую силу воли, больше заняты и испытывают гораздо больше стресса, из-за чего они накапливают больше злости и меньше энергии к концу дня. С другой стороны, просыпаясь поздно, можно делать работу не спеша и быть менее занятым.

Жизнь зависит от того, как мы воспринимаем ее, но на самом деле – она зависит также и от того, когда мы просыпаемся. Несмотря на всю шумиху и обвинения в их сторону, «сони» многие годы придерживаются своего личного расписания и не чувствуют угрызений совести из-за пропущенного будильника.

В конце дня вы будете чувствовать себя просто прекрасно.

А что вы думаете по поводу этих аргументов? Вы любите засиживаться допоздна? Поделитесь своим мнением у нас в комментариях!