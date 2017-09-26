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Марк Энтони обратился к Дональду Трампу: господин президент, закройте рот

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Марк Энтони и Дженнифер Лопес. | ФОТО: Scanpix

Бывший муж Дженнифер Лопес, Марк Энтони, написал эмоциональный пост в адрес президента США Дональда Трампа, пишет Ivona.

Экс-супруг певицы Дженнифер Лопес, 49-летний Марк Энтони, бурно отреагировал на слова Дональда Трампа, касающиеся американских спортсменов.

На днях президент США предложил увольнять игроков американского футбола за недостаточный патриотизм, раскритиковав Национальную футбольную лигу за акции протеста во время исполнения гимна США на соревнованиях.

По мнению Трампа, владельцы футбольных команд должны уволить всех футболистов, которые не встают при исполнении гимна и не уважают американский флаг.

"Если фанаты НФЛ откажутся ходить на игры, пока игроки не перестанут проявлять неуважение к нашему флагу и стране, вы увидите быстрые изменения. Увольнять или отстранять!" – написал в своем Twitter Трамп.

В ответ на это популярный американских певец Марк Энтони, который родился в семье пуэрториканцев, возмутился, что Трамп обращает на это внимание, когда Пуэрто-Рико борется с последствиями природной стихии – ураганом Мария.

"Господин президент, закройте рот относительно НФЛ. Сделайте что-то для наших людей в Пуэрто-Рико. Мы тоже граждане Америки", – написал Марк Энтони.

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