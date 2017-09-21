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Учительнице грозит пожизненный срок за секс с учениками

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Секс. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Scanpix

Бывшая учительница старших классов из Арканзаса обвиняется в совращении сразу четырех несовершеннолетних школьников.

По версии следствия, 25-летняя Лорен Голайн состояла с ними в интимных отношениях с января по апрель 2016 года. Педагог отправляла ученикам «сообщения сексуального характера», приглашая их к себе в гости. Установлено, что в один день в разное время у нее успели побывать двое старшеклассников, пишет Ridus.ru.

Голайн призналась, что у нее был секс с четырьмя учащимися школы, но при этом заявила, что не хотела бы потерять мужа из-за сложившейся ситуации.

Ей может грозить до 40 лет тюрьмы или же пожизненное заключение, сообщает New York Post.

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