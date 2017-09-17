Видео: жена и дочь Алексея Баталова увидели обновленный загородный дом после суда

Алексей Владимирович Баталов скончался 15 июня 2017 года в возрасте 88 лет. Его супруга Гитана Аркадьевна Леонтенко до последних дней жизни мужа ухаживала за ним и всей душой переживала судебные тяжбы в отношении незаконного присовения их дачи.

Сосед актера по даче, которого тот считал хорошим другом и порядочным человеком, обманным путем завладел частью участка Баталова, находящегося на границе с поселком Переделкино в Подмосквовье. На защиту звезды российского кино тогда встал «Первый канал» и пообещал помочь любимцу миллионов.

Тепепь дизайнеры и рабочие программы «Идеальный ремонт» отремонтровали дом, в котором за семь лет ни разу не был его законный владелец. Все это время за участком присматривал сторож, которому Баталов платил за охрану недвижимости.

Ведущая передачи Наталья Барбье приехала в московскую квартру Баталова, где ее ждали Гитана Аркадьевна и Маша – дочка Баталовых.

Скриншот передачи

«Он так хотел, чтобы Машка там гуляла», – рассказала вдова Баталова. Актер боролся за свою дачу только ради дочери, которая с детства прикована к инвалидной коляске. Это было единственным местом, где она могла отдыхать и работать. Мария закончила ВГИК и стала успешным сценаристом и писательницей.

Как рассказал юрист Михаил Цивин, являющийся другом семьи Баталовых, актер несколько лет назад, ничего не подозревая, лично подписал некий документ, якобы, по утверждению новых границ участка. Таким образом, добродушный Алексей Владимирович неосознанно подарил соседу порядка двух соток. Недолго думая и имея на руках документ, сосед присвоил себе часть земли и построил на ней баню. По решению суда его снесут.

«К сожалению, Алексей Владимирович скончался, так и не побывав на участке. За три дня до смерти я ему сказал: «"Иделаьный ремонт" согласился отремонтировать вашу дачу». Он пожал мне руку, поблагодарил и попросил: «Ты уже слишком их там не беспокой»», – рассказал Цивин.

Скриншот передачи

Согласно проекту реконструкции загородного имения Алексея Баталова, дом получил не только новую облицовку нежного бежевого цвета – главным в задумке ландшафтного дизайнера стали дорожки-пандусы, по которым дочери актера можно будет легко перемещаться на инвалидной коляске.

Гитана Аркадьевна и Маша, увидев новый дом, пришли в восторог. «Это как раз то, что хотел Алешка! Настоящий охотничий домик. Мы будем приезжать сюда и именно тут справлять Алешин день рождения», – призналась вдова актера, поблагодарив команду «Идеального ремонта».