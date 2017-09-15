Горячая галерея 18+: этот парень впервые пришел на «Танцевальный рай». И вот что он там увидел!

Они с невероятным восторгом рассказывали обо всем происходящем. Теперь и вы можете посмотреть на то, как это было. Главным событием вечера стал долгожданный концерт популярной российской группы ARTIK & ASTI (Mосквa).

ARTIK & ASTI - это всеми любимые хиты: «Облака (Рай один на двоих)», «Половина», «Никому не отдам», «Я твоя», «Больше, чем любовь», «Очень очень», «Сладкий Сон», «На край земли», «Моя последняя надежда», новый супер-хит «Неделимы» и другие!

В этот раз гостей ждал Танцевальный Pай special edition – WHITE PARTY – это белоснежные воздушные шары и декорации, лавина снега и белые наряды гостей, все это создавало особое настроение!

Особой феерии вечеру добавили сексуальные и зажигательные топлесс гоу-гоу танцовщицы из Санкт-Петербурга!

Искусители вечера - DJ Bell и DJ Peterson.

Всю ночь звучало 99% русской музыки и лучшие танцевальные хиты!

ВНИМАНИЕ!

Следующий "ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ" пройдет в пятницу, 3 НОЯБРЯ, в ночном клубе CATHOUSE (Tartu mnt 17, Tallinn), где выступит эпатажный король гламура – Сергей Зверев! Гостей ждет не просто концерт иконы стиля, а невероятно захватываюшее шоу!

Не пропусти – будь на месте!

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