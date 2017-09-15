Певицу Леди Гагу госпитализировали (ФОТО)

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"Меня отвезли в больницу, это не просто боль в бедре или усталость от гастролей, это очень сильная боль. Я в хороших руках, здесь самые лучшие врачи. Бразилия, я так расстроена, что не смогу приехать на фестиваль "Rock in Rio". Я бы сделала все, что угодно, чтобы попасть туда, но сейчас я должна заботиться о своем здоровье. Я прошу вашего понимания и обещаю, что вернусь и скоро выступлю для вас. Мне очень жаль, я так сильно вас люблю, – написала Леди Гага.