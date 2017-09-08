Екатерине Стриженовой отрезали все лишнее (ФОТО)

Екатерина Стриженова является одной из тех телеведущих, чей имидж не меняется годами, становясь их визитной карточкой. Но всему наступает конец, и Екатерина решила внести изменения в свой внешний вид. Так, телеведущая решила поменять прическу.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Стриженова опубликовала свежую видеозапись. На ней Екатерина запечатлена сидящей в кресле стилиста, хлопающей в ладоши. Очевидно, что телеведущая рада полученным результатам. "Отрезали все лишнее!" – объявила в подписи к публикации Стриженова.

Оказалось, Екатерине помогла популярная певица и новоиспеченная телеведущая Ольга Орлова. Как сообщила Стриженова, именно стилист артистки помог достичь ей желаемого результата. Екатерина поблагодарила Ольгу.

Многочисленные подписчики оценили новую внешность Стриженовой в комментариях.

A post shared by Стриженова Екатерина (@strizhenovae) on Sep 7, 2017 at 10:31am PDT

Не осталась в стороне даже популярная исполнительница Валерия. Она так выразила свое мнение: "О, класс! Здорово! Очень идет!" Отметим, что сама певица является частой посетительницей стилистов. За свою долгую певческую карьеру Валерия носила самые разные стрижки и цвета волос.